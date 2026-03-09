Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Козловский рассказал, кто уничтожил Карпаты: «Это его работа...»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 12:29 |
564
0

Козловский рассказал, кто уничтожил Карпаты: «Это его работа...»

Святослав вновь «наехал» на своего отца

09 марта 2026, 12:29 |
564
0
Козловский рассказал, кто уничтожил Карпаты: «Это его работа...»
ФК Карпаты.

Сын основателя Руха Григория Козловского Святослав поделился эмоциями после матча 19 тура УПЛ, где львовские Карпаты не смогли обыграть Кудровку.

«Это п**да! Во что Гриша (Григорий Козловский, ред.) превратил те Карпаты... Это все работа Гриши. Там никто не виноват кроме него. Это именно его влияние на клуб. Браво, агент.

Выходит, что Гриша классно устроился – спихнул кучу футболистов, заработал денег. Результата нет... И он такой «Я здесь ни при чем – я же не президент». А Матковский (президент львовских Карпат, ред.) слова сказать не может. Я хочу услышать президента Карпат. Почему он ничего не говорит?

Болельщикам интересно, почему Маткивский ничего не объясняет, ничего не говорит. Козловский тоже ничего не говорит. Что вообще происходит во Львове? Еба***ся все. Что все сделали? Во что вы превращаете клуб?», – сказал Святослав.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

По теме:
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Защитник Динамо: «Судейство? Претензии всегда были и будут»
Поворознюк разнес судейство, Динамо и Шевченко после скандала в Житомире
Григорий Козловский Святослав Козловский Карпаты Львов Владимир Маткивский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Футбол | 08 марта 2026, 22:09 12
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2

Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве

Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины
Футбол | 09 марта 2026, 11:11 0
Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины
Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины

Тарас Степаненко остался доволен игрой Матвей Пономаренко, который дважды забил «Полесью»

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09.03.2026, 10:23
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.03.2026, 20:35
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08.03.2026, 20:27
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 12
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 10
Футбол
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем