Козловский рассказал, кто уничтожил Карпаты: «Это его работа...»

Сын основателя Руха Григория Козловского Святослав поделился эмоциями после матча 19 тура УПЛ, где львовские Карпаты не смогли обыграть Кудровку.

«Это п**да! Во что Гриша (Григорий Козловский, ред.) превратил те Карпаты... Это все работа Гриши. Там никто не виноват кроме него. Это именно его влияние на клуб. Браво, агент.

Выходит, что Гриша классно устроился – спихнул кучу футболистов, заработал денег. Результата нет... И он такой «Я здесь ни при чем – я же не президент». А Матковский (президент львовских Карпат, ред.) слова сказать не может. Я хочу услышать президента Карпат. Почему он ничего не говорит?

Болельщикам интересно, почему Маткивский ничего не объясняет, ничего не говорит. Козловский тоже ничего не говорит. Что вообще происходит во Львове? Еба***ся все. Что все сделали? Во что вы превращаете клуб?», – сказал Святослав.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.