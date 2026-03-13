Кварцяный пояснил, почему Шахтер легко обыграл Лех в Лиге конференций

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился эмоциями после победы Шахтера над Лехом (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

– Виталий Владимирович, понравилась игра?

– Ну, в принципе, да. Игра была неплохая. Были моменты, футбол было любопытно смотреть. Шахтер обыграл Лех за счет мастерства бразильских футболистов. Я думаю, что селекционная работа Шахтера выглядела действительно лучше. Команда, скажем так, постепенно сыграется. А поляки выглядели так, как говорил Гуллит: пас, пас, пас – а не на что смотреть.

Во втором тайме Лех понял, что нужно рисковать, пошли активнее играть на атаку, так и появлялись моменты. Но все равно индивидуальное мастерство у молодых бразильцев Шахтера выше, чем у игроков из Гондураса и Швеции, которые были у Леха не первой свежести. В польской команде я развивающихся футболистов не увидел.

Шахтер был очень агрессивен в отборах, многие перемещались. Где нет хорошей техники, там трудно добиться успеха. Шахтер за счет индивидуальной скоростной техники обыграл Лех. Два мяча закатили, а один нестандартно забили в красивом стиле – через себя, когда Исаке проявил хорошее мастерство и координацию.

– Кому отдадите «Льва матча» и назовете лучшим?

– Выбор сложен, потому что все бразильцы сыграли эффектно и эффективно, даже вышедшие на замену. Алиссон неплохо выглядел, мне он больше всего понравился. Да, у него не получилось забить, но он выглядел перспективно. Радует, что у Шахтера никто не выпал из игры, выберешь любого – и не ошибешься.

Наши украинцы тоже неплохо сыграли: и Криськив до травмы, и Очеретько, и Бондарь. Он наварил чуть-чуть в первом тайме в единоборствах, но там пенальти не было. Игрок Леха так артистически упал, но арбитр был рядом и понял, что ставить нельзя. Украинцы хорошо вписались в ансамбль бразильцев Шахтера.

– Не удивились, что Туран не выпустил Траоре, разбившегося в УПЛ?

– Туран экспериментирует. Траоре – заключитель, а в этом матче нужно было на скорости с мячом работать. Поглощать пространство видения, скажем так. Туран изучал Лех и увидел, что им не хватает правильной координации и скорости при отборе и перестройке. Шахтер это полностью проявил: переход в движении, а не просто через пас.

Бразильцы чувствуют мяч спинным мозгом, хребтом тянутся к нему! Они разгадывали замыслы, перехватывали. И функционально они добавили после сборов – хоть и щуплые, но резкие, наглые и имеют преимущество в единоборствах. А в прошлом году бразильцы Шахтера «плавали», – сказал Кварцяный.