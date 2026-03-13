УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силвы в матче Шахтера в ЛК

В четверг, 12 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сошлись польский «Лех» из Познани и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 3:1.

Одним из главных героев этого противостояния стал 19-летний полузащитник Изаки Силва, который вышел на поле во втором тайме и забил невероятный гол в падении через себя.

Официальный аккаунт Лиги конференций УЕФА отреагировал на забитый мяч «горняков», опубликовав соответствующее сообщение со словами: «О, Бог мой, Изаки!»

Ответная игра состоится 19 марта. В нынешнем сезоне Изаки провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

ФОТО. УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силви в матче Шахтера в ЛК