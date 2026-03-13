Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силвы в матче Шахтера в ЛК
Лига конференций
13 марта 2026, 11:22 | Обновлено 13 марта 2026, 11:23
УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силвы в матче Шахтера в ЛК

Бразильский полузащитник помог донецкой команде победить в поединке 1/8 финала

УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силвы в матче Шахтера в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

В четверг, 12 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сошлись польский «Лех» из Познани и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 3:1.

Одним из главных героев этого противостояния стал 19-летний полузащитник Изаки Силва, который вышел на поле во втором тайме и забил невероятный гол в падении через себя.

Официальный аккаунт Лиги конференций УЕФА отреагировал на забитый мяч «горняков», опубликовав соответствующее сообщение со словами: «О, Бог мой, Изаки!»

Ответная игра состоится 19 марта. В нынешнем сезоне Изаки провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

ФОТО. УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силви в матче Шахтера в ЛК

По теме:
Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»
Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы над Лехом в ЛК
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Лига конференций Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Изаки Силва УЕФА
Николай Тытюк Источник: УЕФА
