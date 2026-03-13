УЕФА отреагировал на сумасшедший гол Изаки Силвы в матче Шахтера в ЛК
Бразильский полузащитник помог донецкой команде победить в поединке 1/8 финала
В четверг, 12 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сошлись польский «Лех» из Познани и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 3:1.
Одним из главных героев этого противостояния стал 19-летний полузащитник Изаки Силва, который вышел на поле во втором тайме и забил невероятный гол в падении через себя.
Официальный аккаунт Лиги конференций УЕФА отреагировал на забитый мяч «горняков», опубликовав соответствующее сообщение со словами: «О, Бог мой, Изаки!»
Ответная игра состоится 19 марта. В нынешнем сезоне Изаки провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Oh my word, Isaque! 🤯🚲#UECL | @FCShakhtar pic.twitter.com/platJUutJ4— UEFA Conference League (@Conf_League) March 12, 2026
