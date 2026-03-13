Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Лига конференций
13 марта 2026, 07:52
Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»

В Польше «Шахтер» был более убедительным

Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер провел очередной еврокубковый матч сезона 2025/26. В рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги конференций дончане встречались в Польше с познанским Лехом и одержали победу со счетом 3:1.

Впечатлениями об этом поединке с Sport.ua поделился известный в прошлом форвард Полиграфтехники/Александрии, Днепра, Ворсклы и Металлиста Сергей Чуйченко.

– Прежде всего хочу сказать, что еще до матча я был уверен по поводу положительного результата Шахтера, – сказал специалист. – Ведь этот клуб и богаче соперника, и имеет большой подбор футболистов – на две скамьи. На поединок в Познани у горняков должна была быть серьезная настроенность. Это вполне естественно, ведь успешный результат двухматчевой дуэли с Лехом давал высокие шансы на попадание в 1/4 финала. Ожидалось, что Шахтер приложит максимум усилий для того, чтобы в первой же игре с поляками сделать весомый задел для этого. Что и говорить: горняки – молодцы. Играли неплохо, а главное – результативно. Радует то, что в этой встрече наша команда забила целых три мяча. Хотя в национальном чемпионате Шахтер весной выглядел в этом плане несколько скромно, не реализовав много моментов в трех матчах. Поэтому тем приятнее констатировать, что перед ответной игрой шансы команды Арды Турана значительно выше, чем у соперника.

- Еще до матча некоторые специалисты высказывали мнение, что Лех донецкой команде по зубам. Вы тоже так думали?

- Лех – крепкая команда, которая не случайно в прошлом году завоевала чемпионское звание. Даже по игре было видно, что знатоки проявляют характер и неуступчивость. Так что от тренерского штаба Шахтера требовалось одно: настроить команду так, чтобы она могла сыграть продуктивно на всех позициях. И Арда Туран это сделал и довольно удачно.

– За счет чего, на ваш взгляд, Шахтер одержал победу?

- Благодаря многим факторам. Стоит только взглянуть на послематчевую статистику – и все становится ясно. Судите сами: в этой игре горняки превалировали соперника, о чем свидетельствуют сразу несколько показателей. У Шахтера 54 процента владения мячом против 46 у Леха. Да и по ударам преимущество у нашей команды вдвое больше, чем у поляков - 16 против 8 (у старых ворот соответственно 7 и 3). Приятно отметить высокий потенциал бразильских легионеров Шахтера, дающий большой плюс игре в атаке. А вишенкой на торте стал красавец-гол дончанина Исаке, поразивший цель искусным ударом в падении через себя. Это была массная точка в матче, – сказал Сергей.

Лех Познань Шахтер Донецк Сергей Чуйченко Лех - Шахтер Лига конференций инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
