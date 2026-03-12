Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
Лига конференций
12 марта 2026, 22:33 |
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом

Сергей Ковалев считает, что команда Арды Турана на 90 процентов в четвертьфинале Лиги конференций

Шахтер

Сегодня, 12 марта «Шахтер» сыграл первый матч 1/8 финала Лиги конференций. В гостях подопечные Арды Турана со счетом 3:1 выиграли у польского «Леха». По горячим следам итог этого поединка эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, матч «Шахтера» прошел без вариантов для «Леха»?
– Безусловно. «Горняки» контролировали ход событий практически всю игру. Более того, при счете 2:0 украинская команда должна была закрывать матч.

– Показалось, что, когда счет стал – 2:1 «Шахтер» решил пощекотать нервы своим поклонникам?
– Немного было (улыбается). Когда «Лех» отыграл один мяч, а потом попытался еще наседать на ворота Ризныка, за итоговый результат пришлось немного поволноваться. Впрочем, такая ситуация длилась недолго.

– «Горняки» устали, когда отдали инициативу сопернику?
– Скажем так, взяли передышку, поскольку сложно было весь матч действовать первым номером. Концовка поединка снова прошла под диктовку подопечных Арды Турана. А третий, великолепный гол в исполнении Изаки, стал логическим завершением этого противостояния.

– Кого бы вы отметили в составе «Шахтера»?
– Мне очень понравился Педро Энрике, который проделал колоссальный объем работы. Левый защитник помимо своих прямых обязанностей успевал участвовать чуть ли не в каждой атаке «Шахтера». Да и вообще, меня порадовал весь левый фланг.
Еще бы я отметил дисциплину команды. Видно, что этому вопросу на сборах было уделено много внимания. При потере мяча «горняки» сразу вступали в отбор, демонстрировали хороший прессинг. Вот именно поэтому во второй половине второго тайма футболисты немного подустали.

– Если говорить в процентном отношении, то сколько их у «Шахтера» на выход в четвертьфинал Лиги конференций?
– Не менее 90 (улыбается). Если не произойдет ничего потустороннего, то украинская команда обязана выходить в следующий раунд турнира.

11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Шахтер продолжил свою рекордную выездную беспроигрышную серию в еврокубках
Сергей Ковалев (футболист) Шахтер Донецк Лех Познань Лига конференций Арда Туран статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
