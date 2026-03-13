Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас – АЕК Ларнака – 0:0. Гости отскочили. Видеообзор матча
Лига конференций
Кристал Пэлас
12.03.2026 22:00 – FT 0 : 0
АЕК Ларнака
Лига конференций
13 марта 2026, 06:51 | Обновлено 13 марта 2026, 07:00
42
0

Кристал Пэлас – АЕК Ларнака – 0:0. Гости отскочили. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Кристал Пэлас – АЕК Ларнака – 0:0. Гости отскочили. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Кристал Пэлас не сумел переиграть АЕК Ларнака в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Селхерс Парк в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлы владели мячом 71% времени, нанесли 13 ударов и наиграли на xG 1.72, но так и не сумели отличиться.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0

Видеообзор матча

Кристал Пэлас АЕК Ларнака видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
