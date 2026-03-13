12 марта Кристал Пэлас не сумел переиграть АЕК Ларнака в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Селхерс Парк в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлы владели мячом 71% времени, нанесли 13 ударов и наиграли на xG 1.72, но так и не сумели отличиться.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0

Видеообзор матча