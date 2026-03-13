12.03.2026 22:00 – FT 0 : 0
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака – 0:0. Гости отскочили. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта Кристал Пэлас не сумел переиграть АЕК Ларнака в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Селхерс Парк в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.
Орлы владели мячом 71% времени, нанесли 13 ударов и наиграли на xG 1.72, но так и не сумели отличиться.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0
Видеообзор матча
