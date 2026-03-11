В четверг, 12 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «Кристал Пэлас» и «АЭК Ларнака». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Кристал Пэлас

Довольно сумбурно проходит сезон для английской команды. За 29 туров национального чемпионата лондонцам удалось получить 38 зачетных пунктов, которые пока позволяют клубу занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. И от 5-го места, и от зоны вылета клуб отделяет 10 очков. В Кубке Англии «Кристалл Пэлас» неожиданно вылетел на стадии 1/32 финала, потерпев поражение от полупрофессионального «Максфилда».

В Лиге конференций англичанам не удалось попасть в восьмерку лучших по итогам основного этапа, поэтому клуб был вынужден играть в 1/16 финала. Там с общим счетом 3:1 «Кристалл Пэлас» прошел боснийский «Зрински».

АЕК Ларнака

Для киприотов текущий сезон складывается совсем неплохо. После 25 туров национальной лиги на балансе «АЭКа» есть 50 баллов, что позволяет ему находиться на 3-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Омонии», уже достаточно серьезное – 8 очков. В национальном кубке «АЭК» уступил той же «Омонии» на стадии 1/8 финала.

В Лиге конференций киприоты смогли занять 8-е место общего зачета (им это позволили сделать 12 набранных баллов) и сразу квалифицироваться в 1/8 финала.

Личные встречи

Клубы встречались между собой один раз – в матче 2-го тура основного этапа текущего сезона Лиги конференций. Тогда минимальную выездную победу одержал «АЭК».

Интересные факты

«Кристал Пэлас» победил в 3/4 предыдущих матчах во всех турнирах.

«АЭК Ларнака» сохранил ворота сухими лишь в 1/5 предыдущих матчей.

В 4 предыдущих матчах «Кристалл Пэлас» были показаны 3 красных карточки.

За 9 предыдущих выездных матчей «АЭК» одержал всего 3 победы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.25 для Кристал Пэлас и 11.88 для АЕКа. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.