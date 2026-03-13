Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Штутгарт – Порту – 1:2. Дубль Моффи и мяч Ундава. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Штутгарт
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 2
Порту
Лига Европы
Штутгарт – Порту – 1:2. Дубль Моффи и мяч Ундава. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Порту выиграл у Штутгарта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Драконы на выезде переиграли соперников со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе MHP Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе португальской команды оформил Терем Моффи. Единственный мяч в составе Штутгарта забил Дениз Ундав.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2

Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, 27

Видеообзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Билал Эль-Ханнус.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Мора (Порту), асcист Зайду Занузи.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Порту), асcист Борха Сайнс.
Терем Моффи Дениз Ундав видео голов и обзор Лига Европы Порту Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
