Штутгарт – Порту – 1:2. Дубль Моффи и мяч Ундава. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
12 марта Порту выиграл у Штутгарта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Драконы на выезде переиграли соперников со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе MHP Arena.
Дубль в составе португальской команды оформил Терем Моффи. Единственный мяч в составе Штутгарта забил Дениз Ундав.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2
Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, 27
Видеообзор матча
События матча
