  Штутгарт – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Штутгарт – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 12 марта и начнется в 19:45 по Киеву

12 марта на МХП-Арене пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Штутгарт встретится с Порту. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Штутгарт

Команда играет уже достаточно долго под руководством Себастьяна Хенесса. Он начинал с победы в стыковом поединке, не допустив вылета во второй дивизион. Уже в 2024-м году был подъем на второе место. На таком уровне не удержались и близко, но, откатившись в середину таблицы Бундеслиги, выиграли кубок. А сейчас идет упорная борьба за место в квартете лучших.

При этом в Лиге Европы, в отличие от Лиги чемпионов прошлого сезона, немцы тоже хороши. Было взято пять побед в основном раунде при трех ничьих - этого хватило, чтобы выйти в плей-офф. А в феврале, в противостоянии с Селтиком, все решили уже в Глазго, разгромив его 4:1. Так что в ответном поединке позволили себе даже проиграть шотландцам - там все ограничилось единственным мячом, забитым уже на первой минуте.

Порту

Клуб считается одним из грандов национального футбола. Но в последнее время его оттеснили на третье место. Только сейчас, при Фариоли, что занял тренерский пост летом, получается напомнить о себе - весну встречают в статусе единоличного лидера, опережая на пару очков Спортинг. Впрочем, в последнее время позволили сопернику из Лиссабона уменьшить отставание - в крайнем туре оформили 2:2 с Бенфикой. К тому же как раз Спортингу уступили недавно в кубке.

В Лиге Европы португальцы, начав с пары побед, потом уступили Ноттингем Форест - но те 0:2 остаются единственным поражением в турнире. Собрав пять побед и семнадцать очков, в итоге команда смогла закончить основной раунд в группе лидеров. И, таким образом, пропустили первый, февральский раунд матчей на вылет.

Статистика личных встреч

Клуб из Германии не так часто поднимается в еврокубки. Так что не удивительно, что он впервые принимает португальского гранда.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.02 для Штутгарта и 4.16 для Порта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что хозяева имеют неплохие шансы на успех. Но пока что остановимся на нейтральном варианте с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
12 марта 2026 -
19:45
Порту
Тотал больше 2.5 1.88
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/8 финала
