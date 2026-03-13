НЕЙМАР: «Боже мой, как сложно быть мной»

Неймар выступил с эмоциональным заявлением после того, как был вынужден пропустить матч «Сантоса» против «Мирассола» (2:2) из-за медицинских противопоказаний.

«Многие привыкли строить теории вокруг моего состояния, и это вполне ожидаемо. Если я выхожу на поле с повреждением – я поступаю неправильно, как мне твердили в прошлом сезоне.

Если я берегу свое здоровье – я снова неправ. Если я пытаюсь играть через боль, рискуя усугубить травму – я опять виноват.

Поразительно, как трудно делать все верно и угодить каждому. Больше всего меня удивляет, как некоторые люди, будто бы находясь рядом со мной каждый день, выдумывают небылицы и преподносят их как чистую правду, словно они обладают эксклюзивным пониманием ситуации.

Боже мой, как же сложно быть мной. Иногда мне кажется, что приходится скрывать свое истинное лицо, чтобы просто общаться с людьми», – написал форвард «Сантоса» в своих социальных сетях.