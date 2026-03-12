ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры

Интересное совпадение снова привлекло внимание футбольных фанатов вокруг Неймара.

Футболист уже десять лет подряд не принимает участия в матчах примерно в один и тот же период марта – именно тогда, когда отмечает день рождения его сестра Рафаэлла Сантос, который приходится на 11 марта.

По данным футбольных фан-страниц и медиа, в разные годы причины были следующими: 2015, 2016 – дисквалификация в составе «Барселоны»; 2017 – травма в «Барселоне»; 2018, 2019, 2021, 2023 – травмы в «ПСЖ»; 2024 – травма в «Аль-Хиляле»; 2025 – травма в «Сантосе»; 2026 – отдых по решении «Сантоса».

Футбольные болельщики давно заметили это странное совпадение и регулярно шутят в соцсетях, что Неймар якобы специально пропускает матчи, чтобы провести день вместе с сестрой.

Сам футболист ранее неоднократно подчеркивал, что у него очень тесные отношения с семьей, а его сестра Рафаэлла часто появляется рядом с ним на публичных мероприятиях и в социальных сетях.

Несмотря на многочисленные шутки в интернете, официального подтверждения того, что эти пропуски матчей связаны именно с днем рождения сестры, никогда не было. Однако этот курьезный факт уже стал частью футбольного фольклора вокруг карьеры бразильской звезды.