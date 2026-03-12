Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры
Другие новости
12 марта 2026, 09:20 |
1262
1

ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры

Неймар снова пропустил игру в день рождения сестры

12 марта 2026, 09:20 |
1262
1 Comments
ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры
X. Неймар и Рафаэлла Сантос

Интересное совпадение снова привлекло внимание футбольных фанатов вокруг Неймара.

Футболист уже десять лет подряд не принимает участия в матчах примерно в один и тот же период марта – именно тогда, когда отмечает день рождения его сестра Рафаэлла Сантос, который приходится на 11 марта.

По данным футбольных фан-страниц и медиа, в разные годы причины были следующими: 2015, 2016 – дисквалификация в составе «Барселоны»; 2017 – травма в «Барселоне»; 2018, 2019, 2021, 2023 – травмы в «ПСЖ»; 2024 – травма в «Аль-Хиляле»; 2025 – травма в «Сантосе»; 2026 – отдых по решении «Сантоса».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Футбольные болельщики давно заметили это странное совпадение и регулярно шутят в соцсетях, что Неймар якобы специально пропускает матчи, чтобы провести день вместе с сестрой.

Сам футболист ранее неоднократно подчеркивал, что у него очень тесные отношения с семьей, а его сестра Рафаэлла часто появляется рядом с ним на публичных мероприятиях и в социальных сетях.

Несмотря на многочисленные шутки в интернете, официального подтверждения того, что эти пропуски матчей связаны именно с днем рождения сестры, никогда не было. Однако этот курьезный факт уже стал частью футбольного фольклора вокруг карьеры бразильской звезды.

По теме:
ФОТО.У Месси есть собственный самолет за €50 млн: что известно о Gulfstream
Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион
ФОТО. Вратарь Реала удивил поступком после матча Лиги чемпионов
фото Неймар курьезы скандал lifestyle сборная Бразилии по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12 марта 2026, 07:39 5
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

В игроке заинтересованы клубы АПЛ

ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11 марта 2026, 11:41 1
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»

Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика

А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
Футбол | 11.03.2026, 10:55
А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Футбол | 12.03.2026, 07:22
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Максим ХЛАНЬ: «В первом поединке Лех выиграет у Шахтера»
Футбол | 12.03.2026, 09:29
Максим ХЛАНЬ: «В первом поединке Лех выиграет у Шахтера»
Максим ХЛАНЬ: «В первом поединке Лех выиграет у Шахтера»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Яке неймовірне співпадіння)
Ответить
+1
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 45
Футбол
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 89
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем