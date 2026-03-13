«Это настоящий шок»: экс-звезда Баварии разнес тренера Тоттенхэма
Юрген Клинсман высказался о скандальной замене голкипера Антонина Кински
Легендарный немецкий форвард Юрген Клинсман высказался о скандальной замене голкипера «Тоттенхэма» Антонина Кински уже на 17-й минуте поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5). Молодой 22-летний вратарь допустил две грубые ошибки, после чего тренер принял решение выпустить вместо него Гульельмо Викарио.
«Полагаю, если спросить Игора Тудора сегодня, он бы переосмыслил свое решение о выборе состава и последующей ранней замене. Для игрока это убийственный момент – худшее, что может случиться с вратарем.
Я искренне сочувствую ему, ведь мой собственный сын тоже выступает на этой позиции. Конечно, ошибки неизбежны, но снимать игрока с игры на 17-й минуте при полном стадионе в Мадриде из-за пары эпизодов – это жестоко. Мы все сопереживали парню, ведь для молодого футболиста это настоящий шок.
Тренеру стоило дождаться перерыва, чтобы спокойно поговорить с ним в раздевалке и объяснить замену. Подобный шаг уже на 17-й минуте – это тяжелое наказание», – отметил Клинсман.
