Тоттенхэм близок к установлению очередного антирекорда

Это может произойти в случае поражения от Ливерпуля в следующем туре АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур, после того как установил клубный антирекорд по количеству поражений подряд (6) во всех турнирах, стоит на грани очередного «достижения».

Если «шпоры» в воскресенье проиграют выездной матч 30-го тура АПЛ против Ливерпуля, то станут первой командой из «Большой шестерки» в ХХІ веке с 7 поражениями подряд.

Сейчас Тоттенхэм делит антирекорд из Манчестер Сити (2006) и Челси (2023).

Самые длинные серии по поражениям клубами «Большой шестерки» АПЛ во всех турнирах в ХХІ веке

  • 6 – Тоттенхэм Хотспур (2026)
  • 6 – Челси (2023)
  • 6 – Манчестер Сити (2006)
  • 5 – Манчестер Сити (2024)
  • 5 – Тоттенхэм Хотспур (2003)

Серия по поражениям Тоттенхэма во всех турнирах (6)

  • Лига чемпионов, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • АПЛ, Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
