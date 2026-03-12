Тоттенхэм близок к установлению очередного антирекорда

Лондонский Тоттенхэм Хотспур, после того как установил клубный антирекорд по количеству поражений подряд (6) во всех турнирах, стоит на грани очередного «достижения».

Если «шпоры» в воскресенье проиграют выездной матч 30-го тура АПЛ против Ливерпуля, то станут первой командой из «Большой шестерки» в ХХІ веке с 7 поражениями подряд.

Сейчас Тоттенхэм делит антирекорд из Манчестер Сити (2006) и Челси (2023).

Самые длинные серии по поражениям клубами «Большой шестерки» АПЛ во всех турнирах в ХХІ веке

6 – Тоттенхэм Хотспур (2026)

6 – Челси (2023)

6 – Манчестер Сити (2006)

5 – Манчестер Сити (2024)

5 – Тоттенхэм Хотспур (2003)

Серия по поражениям Тоттенхэма во всех турнирах (6)