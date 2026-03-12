Тоттенхэм близок к установлению очередного антирекорда
Это может произойти в случае поражения от Ливерпуля в следующем туре АПЛ
Лондонский Тоттенхэм Хотспур, после того как установил клубный антирекорд по количеству поражений подряд (6) во всех турнирах, стоит на грани очередного «достижения».
Если «шпоры» в воскресенье проиграют выездной матч 30-го тура АПЛ против Ливерпуля, то станут первой командой из «Большой шестерки» в ХХІ веке с 7 поражениями подряд.
Сейчас Тоттенхэм делит антирекорд из Манчестер Сити (2006) и Челси (2023).
Самые длинные серии по поражениям клубами «Большой шестерки» АПЛ во всех турнирах в ХХІ веке
- 6 – Тоттенхэм Хотспур (2026)
- 6 – Челси (2023)
- 6 – Манчестер Сити (2006)
- 5 – Манчестер Сити (2024)
- 5 – Тоттенхэм Хотспур (2003)
Серия по поражениям Тоттенхэма во всех турнирах (6)
- Лига чемпионов, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- АПЛ, Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Фернандес остается у руля команды
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми