Тоттенхэм впервые в истории проиграл 6 матчей подряд во всех турнирах
Игор Тудор стал первым тренером «шпор», проигравшим во всех четырех первых матчах во главе клуба
Тоттенхэм Хотспур впервые в своей клубной истории проиграл в 6 матчах подряд во всех турнирах.
Серия по поражениям продолжилась для лондонцев в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (2:5).
Смена главного тренера «шпорам» не помогла: Игор Тудор также вошел в историю Тоттенхэма как первый тренер, проигравший все свои 4 дебютных поединка во главе клуба.
Серия поражений Тоттенхэма во всех турнирах (6)
- Лига чемпионов, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- АПЛ, Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
6 - Tottenham Hotspur have lost six consecutive matches in all competitions for the first time in their history. Bleak. #ATMTOT pic.twitter.com/8NeDlwYvOd— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2026
Igor Tudor is the the first manager in Spurs' history to lose each of his first four games in charge:— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 10, 2026
❌ 4-1 loss vs Arsenal
❌ 2-1 loss vs Fulham
❌ 3-1 loss vs Crystal Palace
❌ 5-2 loss vs Atletico Madrid pic.twitter.com/jmJZ3QERKq
