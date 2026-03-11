Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм впервые в истории проиграл 6 матчей подряд во всех турнирах
Лига чемпионов
11 марта 2026, 10:34 | Обновлено 11 марта 2026, 10:36
1

Тоттенхэм впервые в истории проиграл 6 матчей подряд во всех турнирах

Игор Тудор стал первым тренером «шпор», проигравшим во всех четырех первых матчах во главе клуба

1 Comments
Тоттенхэм впервые в истории проиграл 6 матчей подряд во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур впервые в своей клубной истории проиграл в 6 матчах подряд во всех турнирах.

Серия по поражениям продолжилась для лондонцев в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (2:5).

Смена главного тренера «шпорам» не помогла: Игор Тудор также вошел в историю Тоттенхэма как первый тренер, проигравший все свои 4 дебютных поединка во главе клуба.

Серия поражений Тоттенхэма во всех турнирах (6)

  • Лига чемпионов, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • АПЛ, Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
