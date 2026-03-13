Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 марта 2026, 03:38 |
Суперкомпьютер вынес вердикт: кто станет победителем Лиги чемпионов 2026?

Чьи шансы на трофей после последних матчей выглядят призрачными?

Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер Opta обнародовал свежий прогноз относительно претендентов на триумф в Лиге чемпионов, опираясь на результаты первых матчей 1/8 финала.

Вероятность победы команд в турнире по версии аналитической системы:

  1. «Арсенал» – 28%.
  2. «Бавария» – 22%.
  3. «Барселона» – 11%.
  4. «ПСЖ» – 10%.
  5. «Реал» Мадрид – 8%.
  6. «Атлетико» Мадрид – 6%.
  7. «Ливерпуль» – 5%.
  8. «Ньюкасл Юнайтед» – 2%.
  9. «Манчестер Сити» – 2%.
  10. «Буде-Глимт» – 2%.
  11. «Байер» – 2%.
  12. «Галатасарай» – 1%.
  13. «Челси» – 1%.
  14. «Спортинг» – <0,1%.
  15. «Тоттенхэм» – <0,1%.
  16. «Аталанта» – <0,1%.

Напомним, что решающая битва за трофей состоится 30 мая 2026 года на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште.

Лига чемпионов Арсенал Лондон Челси Барселона Бавария Реал Мадрид ПСЖ Атлетико Мадрид Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити Байер Галатасарай Аталанта Спортинг Лиссабон Буде-Глимт Тоттенхэм
Михаил Олексиенко Источник: Opta
