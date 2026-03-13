Суперкомпьютер вынес вердикт: кто станет победителем Лиги чемпионов 2026?

Суперкомпьютер Opta обнародовал свежий прогноз относительно претендентов на триумф в Лиге чемпионов, опираясь на результаты первых матчей 1/8 финала.

Вероятность победы команд в турнире по версии аналитической системы:

«Арсенал» – 28%. «Бавария» – 22%. «Барселона» – 11%. «ПСЖ» – 10%. «Реал» Мадрид – 8%. «Атлетико» Мадрид – 6%. «Ливерпуль» – 5%. «Ньюкасл Юнайтед» – 2%. «Манчестер Сити» – 2%. «Буде-Глимт» – 2%. «Байер» – 2%. «Галатасарай» – 1%. «Челси» – 1%. «Спортинг» – <0,1%. «Тоттенхэм» – <0,1%. «Аталанта» – <0,1%.

Напомним, что решающая битва за трофей состоится 30 мая 2026 года на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште.