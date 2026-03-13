Лига чемпионов13 марта 2026, 03:38 |
Суперкомпьютер вынес вердикт: кто станет победителем Лиги чемпионов 2026?
Чьи шансы на трофей после последних матчей выглядят призрачными?
Суперкомпьютер Opta обнародовал свежий прогноз относительно претендентов на триумф в Лиге чемпионов, опираясь на результаты первых матчей 1/8 финала.
Вероятность победы команд в турнире по версии аналитической системы:
- «Арсенал» – 28%.
- «Бавария» – 22%.
- «Барселона» – 11%.
- «ПСЖ» – 10%.
- «Реал» Мадрид – 8%.
- «Атлетико» Мадрид – 6%.
- «Ливерпуль» – 5%.
- «Ньюкасл Юнайтед» – 2%.
- «Манчестер Сити» – 2%.
- «Буде-Глимт» – 2%.
- «Байер» – 2%.
- «Галатасарай» – 1%.
- «Челси» – 1%.
- «Спортинг» – <0,1%.
- «Тоттенхэм» – <0,1%.
- «Аталанта» – <0,1%.
Напомним, что решающая битва за трофей состоится 30 мая 2026 года на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште.
