Барселона не выдерживает темпа АПЛ? Громкое заявление легенды Ман Юнайтед
Руни поставил под сомнение успех каталонцев в Лиге чемпионов
Уэйн Руни выразил скептическое мнение относительно выступлений «Барселоны» против представителей Английской премьер-лиги.
«В нынешнем сезоне я дважды наблюдал за играми «сине-гранатовых»: сначала против «Челси», а затем против «Ньюкасла». Могу сказать, что нынешние скорости и уровень интенсивности английского чемпионата для них чрезмерно высоки.
Вероятно, «Барселона» сможет преодолеть текущий этап, однако в этих противостояниях она явно не контролировала ход событий на поле», – отметил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».
