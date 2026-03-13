Барселона не выдерживает темпа АПЛ? Громкое заявление легенды Ман Юнайтед

Уэйн Руни выразил скептическое мнение относительно выступлений «Барселоны» против представителей Английской премьер-лиги.

«В нынешнем сезоне я дважды наблюдал за играми «сине-гранатовых»: сначала против «Челси», а затем против «Ньюкасла». Могу сказать, что нынешние скорости и уровень интенсивности английского чемпионата для них чрезмерно высоки.

Вероятно, «Барселона» сможет преодолеть текущий этап, однако в этих противостояниях она явно не контролировала ход событий на поле», – отметил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».