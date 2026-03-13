Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона не выдерживает темпа АПЛ? Громкое заявление легенды Ман Юнайтед
Испания
13 марта 2026, 03:12
Руни поставил под сомнение успех каталонцев в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Уэйн Руни выразил скептическое мнение относительно выступлений «Барселоны» против представителей Английской премьер-лиги.

«В нынешнем сезоне я дважды наблюдал за играми «сине-гранатовых»: сначала против «Челси», а затем против «Ньюкасла». Могу сказать, что нынешние скорости и уровень интенсивности английского чемпионата для них чрезмерно высоки.

Вероятно, «Барселона» сможет преодолеть текущий этап, однако в этих противостояниях она явно не контролировала ход событий на поле», – отметил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

Михаил Олексиенко Источник
