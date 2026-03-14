Жирона готовит горячий трансфер. Один из самых дорогих игроков в истории

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо вышел на рынок после завершения контракта с «Васко да Гама». Экс-игрок «Барселоны» хочет последнюю возможность в Европе, чтобы восстановить форму и влияние на игру.

Главным претендентом на подписание Коутиньо в Испании называют «Жирону», которая ценит его опыт и умение играть между линиями. Клуб рассчитывает, что бразилец принесет качество в финальных передачах и станет лидером в раздевалке, если восстановит игровой ритм.

Также за Коутиньо следят «Райо Вальекано» и «Эльче», но приоритетом для полузащитника остается стабильная команда с шансом на регулярную игру.

Коутиньо является одним из самых дорогих футболистов в истории футбола, перейдя из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за 135 миллионов евро.