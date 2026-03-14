Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Жирона готовит горячий трансфер. Один из самых дорогих игроков в истории
Испания
14 марта 2026, 01:32 |
591
0

Жирона готовит горячий трансфер. Один из самых дорогих игроков в истории

Коутиньо может вернуться в Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо вышел на рынок после завершения контракта с «Васко да Гама». Экс-игрок «Барселоны» хочет последнюю возможность в Европе, чтобы восстановить форму и влияние на игру.

Главным претендентом на подписание Коутиньо в Испании называют «Жирону», которая ценит его опыт и умение играть между линиями. Клуб рассчитывает, что бразилец принесет качество в финальных передачах и станет лидером в раздевалке, если восстановит игровой ритм.

Также за Коутиньо следят «Райо Вальекано» и «Эльче», но приоритетом для полузащитника остается стабильная команда с шансом на регулярную игру.

Коутиньо является одним из самых дорогих футболистов в истории футбола, перейдя из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за 135 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо трансферы Ла Лиги трансферы Жирона свободный агент
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем