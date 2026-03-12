Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 марта 2026, 20:05
0

Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

12 марта проходят матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 20:05 свой поединок начнут Арина Соболенко (WTA 1) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 10).

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболенко.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Линдой Носковой, либо с Талией Гибсон.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Арина Соболенко Виктория Мбоко смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
