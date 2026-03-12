WTA12 марта 2026, 20:05 |
761
0
Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
12 марта 2026, 20:05
761
0
12 марта проходят матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 20:05 свой поединок начнут Арина Соболенко (WTA 1) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 10).
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболенко.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Линдой Носковой, либо с Талией Гибсон.
|
