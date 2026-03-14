Трамп посоветовал сборной не ехать на ЧМ-2026 ради их безопасности
Президент США – об Иране
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с возможным участием сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Мы готовы приветствовать Иран на мундиале, однако я действительно считаю, что их там не должно быть ради их жизни и безопасности», – написал Трамп в своем аккаунте на Truth Social.
Иран попал в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. ЧМ-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.
Ранее министр спорта Ирана официально заявил, что национальная команда не будет участвовать в турнире, из-за чего ФИФА готовит резервный план на случай отказа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
