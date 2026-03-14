  4. Трамп посоветовал сборной не ехать на ЧМ-2026 ради их безопасности
Чемпионат мира
14 марта 2026, 04:32
Трамп посоветовал сборной не ехать на ЧМ-2026 ради их безопасности

Президент США – об Иране

Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с возможным участием сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Мы готовы приветствовать Иран на мундиале, однако я действительно считаю, что их там не должно быть ради их жизни и безопасности», – написал Трамп в своем аккаунте на Truth Social.

Иран попал в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. ЧМ-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.

Ранее министр спорта Ирана официально заявил, что национальная команда не будет участвовать в турнире, из-за чего ФИФА готовит резервный план на случай отказа.

Дональд Трамп сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
