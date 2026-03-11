Трамп предупредил футбольную сборную, что ее игроки могут быть убиты

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Австралии с просьбой предоставить убежище футболисткам сборной Ирана по футболу.

Причиной стало то, что спортсменки не спели гимн Ирана во время Кубка Азии, после чего их начали называть предательницами на родине. Трамп предупредил, что девушкам грозит смерть, если они вернутся в Иран, и призвал австралийские власти не допустить этого.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя команде вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, дайте им убежище. США примут их, если вы этого не сделаете», — отметил Трамп в Truth Social.

В итоге власти Австралии прислушались к президенту США и предоставили футболисткам убежище.