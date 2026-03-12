12 марта на Олимпийском стадионе Афин пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Панатинаикос встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда вроде бы и держится на неплохом уровне, но никак не получается у нее вернуть себе чемпионский титул. Вот и в прошлом сезоне было второе место. После летней паузы был достаточно тяжелый старт, и в итоге наставника сменили - пригласили Бенитеса. И постепенно с ним получилось наладить игру, правда, даже после ряда побед все равно достаточно заметно отстают от тройки нынешних розыгрышей Суперлиги.

При этом летом греки начинали в Лиге чемпионов - но там уступили первому же сопернику по квалификации, Рейнджерсу. Перебравшись в нынешний турнир, там выбили в отборе Шахтер (оба матча приносили нулевую ничью, но преуспели в серии пенальти) и Самсунспор. Потом в основном раунде было по три победы и ничьи. В феврале тоже были равные матчи с Викторией, 2:2 дома и 1:1 в Пльзени - и снова повезло в послематчевой серии.

Бетис

Клуб уже долго играет под руководством Пеллегрини. Он даже брал кубок Испании, а в прошлом сезоне дошел до финала Лиги конференций, правда, там проиграли, причем крупно, Челси. При этом удается стабильно хорошо держаться в Примере. В предыдущей темпораде закончили на шестой позиции. А сейчас даже поднялись на пятое место. Правда, сейчас не все получается: после пары ничьих проиграли 0:2 Хетафе.

В Лиге Европы опытные испанцы показывали стабильно неплохие результаты. Было только одно поражение, от как раз греков, ПАОК, в январе. Также были ничьи с Ноттингем Форест и Генком. И, выиграв остальные матчи, команда из Севильи отправилась напрямую в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно явным, гостей из Испании. Но они в последнее время притормозили - ставим на то, что тут будет оформлено итоговые оба забьют (коэффициент - 1,96).