Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы
Панатинаикос
12.03.2026 19:45 – 32 0 : 0
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 марта 2026, 19:22 |
500
0

Панатинаикос – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 12 марта и начнется в 19:45 по Киеву

12 марта 2026, 19:22 |
500
0
Панатинаикос – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

12 марта на Олимпийском стадионе Афин пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Панатинаикос встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда вроде бы и держится на неплохом уровне, но никак не получается у нее вернуть себе чемпионский титул. Вот и в прошлом сезоне было второе место. После летней паузы был достаточно тяжелый старт, и в итоге наставника сменили - пригласили Бенитеса. И постепенно с ним получилось наладить игру, правда, даже после ряда побед все равно достаточно заметно отстают от тройки нынешних розыгрышей Суперлиги.

При этом летом греки начинали в Лиге чемпионов - но там уступили первому же сопернику по квалификации, Рейнджерсу. Перебравшись в нынешний турнир, там выбили в отборе Шахтер (оба матча приносили нулевую ничью, но преуспели в серии пенальти) и Самсунспор. Потом в основном раунде было по три победы и ничьи. В феврале тоже были равные матчи с Викторией, 2:2 дома и 1:1 в Пльзени - и снова повезло в послематчевой серии.

Бетис

Клуб уже долго играет под руководством Пеллегрини. Он даже брал кубок Испании, а в прошлом сезоне дошел до финала Лиги конференций, правда, там проиграли, причем крупно, Челси. При этом удается стабильно хорошо держаться в Примере. В предыдущей темпораде закончили на шестой позиции. А сейчас даже поднялись на пятое место. Правда, сейчас не все получается: после пары ничьих проиграли 0:2 Хетафе.

В Лиге Европы опытные испанцы показывали стабильно неплохие результаты. Было только одно поражение, от как раз греков, ПАОК, в январе. Также были ничьи с Ноттингем Форест и Генком. И, выиграв остальные матчи, команда из Севильи отправилась напрямую в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.96 для Панатинаикоса и 2.09 для Бетиса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно явным, гостей из Испании. Но они в последнее время притормозили - ставим на то, что тут будет оформлено итоговые оба забьют (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Панатинаикос
12 марта 2026 -
19:45
Бетис
Обе забьют 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Штутгарт – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Панатинаикос Бетис Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11 марта 2026, 23:44 2
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и начнется в 00:00 по Киеву

Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину
Футбол | 12 марта 2026, 18:19 1
Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину
Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину

Лидер Серии А интересуется вратарем Реала

Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Футбол | 11.03.2026, 21:23
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12.03.2026, 15:05
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем