Панатинаикос – Бетис – 1:0. Два удаления и пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
12 марта Панатинаикос переиграл Бетис со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Единственный гол на 88-й минуте с пенальти забил Висенте Таборда.
Обе команды завершили поединок вдесятером. На 59-й минуте красную карточку получил Анасс Зарури (Панатинаикос), а на 87-й был удален Диего Льоренте (Бетис).
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Таборда, 88 (пен.)
Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87
Видеообзор матча
События матча
