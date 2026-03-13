Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Панатинаикос – Бетис – 1:0. Два удаления и пенальти. Видео голов и обзор
Лига Европы
Панатинаикос
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 0
Бетис
Лига Европы
13 марта 2026, 05:24 |
38
0

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Панатинаикос переиграл Бетис со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Единственный гол на 88-й минуте с пенальти забил Висенте Таборда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды завершили поединок вдесятером. На 59-й минуте красную карточку получил Анасс Зарури (Панатинаикос), а на 87-й был удален Диего Льоренте (Бетис).

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Таборда, 88 (пен.)

Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Висенте Таборда (Панатинаикос).
87’
Диего Льоренте (Бетис) получает красную карточку.
59’
Анасс Зарури (Панатинаикос) получает красную карточку.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
