12 марта Панатинаикос переиграл Бетис со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Единственный гол на 88-й минуте с пенальти забил Висенте Таборда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды завершили поединок вдесятером. На 59-й минуте красную карточку получил Анасс Зарури (Панатинаикос), а на 87-й был удален Диего Льоренте (Бетис).

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Таборда, 88 (пен.)

Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87

Видеообзор матча