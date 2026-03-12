Лига чемпионов12 марта 2026, 15:05 | Обновлено 12 марта 2026, 15:36
620
1
Мог забить 4 гола. Винисиус предложил Вальверде пробить пенальти
Уругваец не любит пробивать 11-метровые
620
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал обыграл Манчестер Сити со счетом 3:0, а хет-трик сделал хавбек Федерико Вальверде.
Сообщается, что уже после этого, когда мадридская команда заработала пенальти, форвард Винисиус Жуниор предложил Вальверде пробить с точки, чтобы оформить четыре гола за игру.
Однако уругваец отказался – игрок не любит 11-метровые.
Пробить взялся сам Винисиус, но не забил. При этом игрок после этого извинился перед болельщиками Реала.
Комментарии 1
Ця мавпа підійшла до точки і вдарила як справжній розпіздяй,гнати його нафіг в ту аравію,мудачіну.
