Мог забить 4 гола. Винисиус предложил Вальверде пробить пенальти

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал обыграл Манчестер Сити со счетом 3:0, а хет-трик сделал хавбек Федерико Вальверде.

Сообщается, что уже после этого, когда мадридская команда заработала пенальти, форвард Винисиус Жуниор предложил Вальверде пробить с точки, чтобы оформить четыре гола за игру.

Однако уругваец отказался – игрок не любит 11-метровые.

Пробить взялся сам Винисиус, но не забил. При этом игрок после этого извинился перед болельщиками Реала.