Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мог забить 4 гола. Винисиус предложил Вальверде пробить пенальти
Лига чемпионов
12 марта 2026, 15:05 | Обновлено 12 марта 2026, 15:36
620
1

Уругваец не любит пробивать 11-метровые

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал обыграл Манчестер Сити со счетом 3:0, а хет-трик сделал хавбек Федерико Вальверде.

Сообщается, что уже после этого, когда мадридская команда заработала пенальти, форвард Винисиус Жуниор предложил Вальверде пробить с точки, чтобы оформить четыре гола за игру.

Однако уругваец отказался – игрок не любит 11-метровые.

Пробить взялся сам Винисиус, но не забил. При этом игрок после этого извинился перед болельщиками Реала.

По теме:
Вальверде оформил четвертый самый быстрый хет-трик Реала в Лиге чемпионов
Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов
Буде-Глимт переписал историю Лиги чемпионов
Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид
Денис Брегін
Ця мавпа підійшла до точки і вдарила як справжній розпіздяй,гнати його нафіг в ту аравію,мудачіну.
