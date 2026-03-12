Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Этого рефери надо дисквалифицировать пожизненно»
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 11:34 | Обновлено 12 марта 2026, 11:42
Экс-арбитр ФИФА: «Этого рефери надо дисквалифицировать пожизненно»

Сергей Шебек разнес Дениса Шурмана после скандального матча Динамо – Полесья

12 марта 2026, 11:34 | Обновлено 12 марта 2026, 11:42
Экс-арбитр ФИФА: «Этого рефери надо дисквалифицировать пожизненно»
ФК Динамо Киев.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек разнес Дениса Шурмана после скандального матча Динамо – Полесья в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

«То, что совершил Шурман, – это футбольное преступление. Он фактически намеренно прикрыл это безобразие со стороны Биловара. Возможно, Балакин четко не разобрался в этом моменте, тянул ли фол на удаление, хотя его большая вина в том, что он не показал минимум желтую карточку, проигнорировав грубость.

Если бы показал желтую, тогда можно было бы размышлять, мол, на поле он видел под другим ракурсом, в динамике не уловил прыжок, считал, что нога нарушителя пошла мимоходом и т.д. Но из разговора в кабине мы слышим, что они подтверждают: «Высокий прыжок Биловара, ногу не сгибает и выезжает прямой ногой у соперника, есть фаза полета». В конце вздыхают, возмущаются, что даже желтую не показал, и все – проверка окончена.

Шурман понимает – нужно звать Балакина смотреть на предмет красной карточки, но намеренно этого не делает. Либо предвзятость, либо непонимание футбола.

В обоих случаях такому арбитру нет места ни на поле, ни в кабине. Он скрыл преступление. Как тут не вспомнить, когда Шурман судил матч Оболонь – Динамо, и при счете 2:2 на 90-й минуте сорвал выход двух игроков «пивоваров» один на один против динамовского вратаря. Украл потенциальный гол хозяев. И сейчас закрыл глаза на удаление Биловара. За такие дела нужно дисквалифицировать пожизненно

А теперь давайте сравним с удалением Андриевского в матче 15-го тура Рух – Полесье. Там случайно наступил и можно было ограничиться желтой карточкой, а сейчас в Житомире Биловар никак не наказан. Конечно, президент Полесья возмущается, он видит два момента и разные решения. И Андриевский задается вопросом: «Меня ни за что удалили, а Биловару все простили». Не раз говорил, мы придем в такой финал – потому, что арбитры не несут никакой ответственности за свои деяния. Они поверили в свою безнаказанность, что приводит к такой вседозволенности. Посмотрим, к чему приведет расследование федерации футбола», – сказал Шебек.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.

Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»
Футболисты Черноморца откровенно рассказали о долгах одесского клуба
Киевский клуб обратился в УАФ из-за работы арбитра в матче Премьер-лиги
Денис Шурман Сергей Шебек Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
MCD-MEL
О, повторюють те, що я писав. Пару днів назад я писав, що його потрібно відсторонити назавжди!!!
