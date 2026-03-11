«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ

Житомирское «Полесье» выступило с официальным заявлением относительно опубликованных переговоров арбитров с матча 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2):

«ФК «Полесье» внимательно ознакомился с обнародованными записями переговоров арбитров при принятии решений в ключевых эпизодах матча 19-го тура УПЛ против «Динамо». Ниже приводим анализ отдельных моментов игры.

21 минута. Незасчитанный гол в ворота «Динамо»

Арбитр матча находится рядом с эпизодом, в котором участвуют Бабенко и Бражко, и демонстрирует последовательность — дает играть, не фиксируя минимальные контакты между игроками. Из VAR сразу раздается фраза, которая, скорее всего, принадлежит ассистенту Шлончаку: «Придерживает, но ничего такого». Но Шурман добавляет: «Возможен пересмотр». И он все-таки происходит после гола...

После 20 секунд просмотра Шурман обращается к своему ассистенту Шлончаку: «Ну, это фол, Сеня». Сеня молчит восемь секунд, а затем соглашается: «Ну да, он его придержал». Однако заметно, что особой уверенности в достаточности контакта игроков для отмены гола у арбитров нет, и они продолжают пересматривать эпизод с разных ракурсов, анализируя углы падения Бражка и другие детали. И только после 1 минуты 14 секунд просмотра Шурман рекомендует Балакину просмотр и указывает главному арбитру, на что именно обратить внимание. Балакин тратит 1 минуту 17 секунд на просмотр эпизода и меняет свое решение — отменяет гол.

26 минута матча. Фол Беловара на Назаренко

Защитник «Динамо» Беловар грубо нарушает правила перед штрафной площадкой (наступает на ногу Назаренко). Арбитр фиксирует фол, но не показывает ни одной карточки. На VAR — спокойная реакция. «Наступил, да?» — спрашивает Шлончак. «Угу», — отвечает Шурман. Но очень быстро они убеждают себя в том, что Беловар сначала играет в мяч, а уже потом наступает на ногу сопернику. Слишком быстрый просмотр заканчивается характерным для этого матча кашлянием в фургоне и большим вопросом о том, сыграл ли Беловар в мяч.

31 минута. Неназначенный пенальти в ворота «Динамо» после контакта Чоботенко и Пономаренко во время углового

Перед подачей углового Пихаленок толкает Чоботенко в сторону Пономаренко, который сразу хватает защитника «Полесья» за футболку, ограничивая его движение. Затем нападающий «Динамо» держит Чоботенко двумя руками и валит его на газон. Арбитр VAR быстро реагирует на эпизод: «Он сам падает, поджимает ноги еще... вот здесь полетел». В отличие от предыдущего эпизода с незасчитанным голом, просмотр длится не более 20 секунд и носит не совсем корректный характер. Дело в том, что Шурман попросил показать ему падение и видел только конечную фазу противостояния.

45+4 минута. Грубый фол Биловара на Эмерлахе

Буквально в семи метрах, прямо на глазах у Балакина, Беловар нарушает правила в моменте, который потенциально тянет на красную карточку. Оба арбитра VAR, не дожидаясь решения главного арбитра о дисциплинарной санкции, эмоционально реагируют на эпизод. Из фургона раздаются возгласы и покашливания. Затем — удивленная реплика Шлончака: «Он ничего не показывает, он вообще никакую карточку не показал».

Шурман перебивает: «Да, давай вперед и динамику мне». Шлончак продолжает: «Бл*, ну припрыгивает так, ты что». Шурман соглашается: «Да, высоко нога». Шлончак добавляет: «И приземление смотри какое». Далее: «И потом он ее не сгибает». Балакин нервничает и обращается к Шурману: «Дэн», на что тот отвечает: «Подожди, проверяем». Шлончак настаивает: «Но фаза полета какая, смотри, как он летит». Шурман, кажется, постоянно настаивает на просмотре в динамике, тяжело дышит. Балакин подгоняет коллег.

И наконец, после 1 минуты 42 секунд эмоциональной реакции на эпизод грубой игры Беловара момент ставится на паузу, и Шурман отмечает: «Ну она немного вскользь здесь идет». Что в один миг изменило позицию Шлончака, сказать сложно, но он сразу добавляет или переспрашивает: «Вскользь, да». После этого звучит финальная фраза от Шурмана: «Проверку закончено».

Стоит также заметить, что по дороге в раздевалку во время перерыва (1:06:40) Балакин обращается к Шурману: «Дэн, что вы там так долго проверяли?» Тот отвечает: «Коль, там немного прижок был, понимаешь, и контакт...» Балакин его перебивает: «Да ничего, нормально». Шурман не стал развивать тему: «Хорошо, посмотришь потом».

ФК «Полесье» ожидает соответствующей реакции профильных органов Украинской ассоциации футбола».