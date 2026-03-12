Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Невероятный путь: новичок Ман Сити повторил уникальный рекорд в ЛЧ
Лига чемпионов
12 марта 2026, 04:19
Невероятный путь: новичок Ман Сити повторил уникальный рекорд в ЛЧ

Антуан Семеньо прошел фантастический путь

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо совершил дебют в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя на поле в первом поединке 1/8 финала против мадридского «Реала» (0:3).

Он стал лишь вторым игроком в истории, которому удалось пройти путь от выступлений на любительском уровне через все четыре профессиональных дивизиона Англии до участия в главном клубном турнире Европы.

До перехода в стан «горожан» прошлой зимой, Семеньо успел защищать цвета таких клубов, как «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти», «Сандерленд» и «Борнмут».

Примечательно, что до этого момента аналогичное достижение принадлежало лишь экс-защитнику сборной Ирландии Стиву Финнану. Тот в составе «Ливерпуля» завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005, а два года спустя вновь добрался до решающего матча турнира.

