Невероятный путь: новичок Ман Сити повторил уникальный рекорд в ЛЧ
Антуан Семеньо прошел фантастический путь
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо совершил дебют в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя на поле в первом поединке 1/8 финала против мадридского «Реала» (0:3).
Он стал лишь вторым игроком в истории, которому удалось пройти путь от выступлений на любительском уровне через все четыре профессиональных дивизиона Англии до участия в главном клубном турнире Европы.
До перехода в стан «горожан» прошлой зимой, Семеньо успел защищать цвета таких клубов, как «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти», «Сандерленд» и «Борнмут».
Примечательно, что до этого момента аналогичное достижение принадлежало лишь экс-защитнику сборной Ирландии Стиву Финнану. Тот в составе «Ливерпуля» завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005, а два года спустя вновь добрался до решающего матча турнира.
