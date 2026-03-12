ГВАРДИОЛА: «Качество нашей игры было не настолько плохим»
Тренер Манчестер Сити эмоционально прокомментировал поражение
Пеп Гвардиола поделился мыслями после поражения от мадридского «Реала» (0:3) в рамках Лиги чемпионов.
«Итоговый счет выглядит сокрушительным, однако в нашем распоряжении есть еще 90 минут ответной встречи. В первом тайме оппонент трижды приближался к нашим воротам – и реализовал все три момента благодаря высочайшему индивидуальному мастерству. Контратаки «Реала» всегда несут в себе огромную угрозу.
Мы неоднократно доходили до лицевой линии, но нам катастрофически не хватало последнего точного паса. Соперник выстроил очень надежную и глубокую оборону, преодолеть которую было крайне сложно.
Безусловно, результат неприятен. Сейчас нам нужно поужинать и восстановить силы. У меня есть ощущение, что само качество нашей игры было не настолько плохим, как цифры на табло. Мы приложим все усилия, чтобы создать правильную динамику в ответном поединке.
Вальверде, вероятно, заслуженно признали лучшим игроком матча. Это фантастический футболист, способный эффективно закрывать множество позиций. Он забил очень породистые голы», – резюмировал наставник «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика
Тренер высказался о лидерстве в клубе