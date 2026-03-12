Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГВАРДИОЛА: «Качество нашей игры было не настолько плохим»
Лига чемпионов
12 марта 2026, 01:45 |
Тренер Манчестер Сити эмоционально прокомментировал поражение

Пеп Гвардиола поделился мыслями после поражения от мадридского «Реала» (0:3) в рамках Лиги чемпионов.

«Итоговый счет выглядит сокрушительным, однако в нашем распоряжении есть еще 90 минут ответной встречи. В первом тайме оппонент трижды приближался к нашим воротам – и реализовал все три момента благодаря высочайшему индивидуальному мастерству. Контратаки «Реала» всегда несут в себе огромную угрозу.

Мы неоднократно доходили до лицевой линии, но нам катастрофически не хватало последнего точного паса. Соперник выстроил очень надежную и глубокую оборону, преодолеть которую было крайне сложно.

Безусловно, результат неприятен. Сейчас нам нужно поужинать и восстановить силы. У меня есть ощущение, что само качество нашей игры было не настолько плохим, как цифры на табло. Мы приложим все усилия, чтобы создать правильную динамику в ответном поединке.

Вальверде, вероятно, заслуженно признали лучшим игроком матча. Это фантастический футболист, способный эффективно закрывать множество позиций. Он забил очень породистые голы», – резюмировал наставник «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Marca
