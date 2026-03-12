«У нас почти никто не верил»: Арбелоа раскрыл, как сломал план Гвардиолы

Альваро Арбелоа поделился эмоциями после триумфа мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Я искренне счастлив за трибуны «Бернабеу» и наш коллектив. После всех испытаний, через которые прошли ребята, они заслужили этот магический вечер.

Было заметно, что со стороны в нашу команду мало кто верил. Однако мы – «Реал Мадрид», и списывать нас со счетов – огромная ошибка.

Мы детально изучили тактику Пепа и стиль игры «горожан». Нам удалось перекрыть свободные зоны и заблокировать ключевые векторы их пасов.

«Сити» всегда провоцирует соперника на выход из обороны, чтобы нанести удар в открытую спину. Мы понимали: стоит проявить выдержку, найти брешь в их защите — и мы нанесем решающий укол.

Что касается Вальверде, то для меня Феде – это Хуанито XXI столетия. Он является истинным эталоном и воплощением всех качеств, которыми должен обладать футболист «королевского» клуба», – отметил тренер в интервью Movistar.