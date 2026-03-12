Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У нас почти никто не верил»: Арбелоа раскрыл, как сломал план Гвардиолы
Лига чемпионов
12 марта 2026, 01:17 |
158
0

«У нас почти никто не верил»: Арбелоа раскрыл, как сломал план Гвардиолы

Тренер мадридцев назвал победу над английским грандом особой

12 марта 2026, 01:17 |
158
0
«У нас почти никто не верил»: Арбелоа раскрыл, как сломал план Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine

Альваро Арбелоа поделился эмоциями после триумфа мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Я искренне счастлив за трибуны «Бернабеу» и наш коллектив. После всех испытаний, через которые прошли ребята, они заслужили этот магический вечер.

Было заметно, что со стороны в нашу команду мало кто верил. Однако мы – «Реал Мадрид», и списывать нас со счетов – огромная ошибка.

Мы детально изучили тактику Пепа и стиль игры «горожан». Нам удалось перекрыть свободные зоны и заблокировать ключевые векторы их пасов.

«Сити» всегда провоцирует соперника на выход из обороны, чтобы нанести удар в открытую спину. Мы понимали: стоит проявить выдержку, найти брешь в их защите — и мы нанесем решающий укол.

Что касается Вальверде, то для меня Феде – это Хуанито XXI столетия. Он является истинным эталоном и воплощением всех качеств, которыми должен обладать футболист «королевского» клуба», – отметил тренер в интервью Movistar.

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Качество нашей игры было не настолько плохим»
ФОТО. Вратарь Реала удивил поступком после матча Лиги чемпионов
ФОТО. Сколько стоят часы топ-тренеров АПЛ: выбор Гвардиолы впечатляет
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Федерико Вальверде Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11 марта 2026, 14:07 45
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026

С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Футбол | 11 марта 2026, 23:54 9
Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити

Манчестер Сити без шансов проигрывает Реалу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11.03.2026, 11:41
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Футбол | 11.03.2026, 08:27
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо
Футбол | 12.03.2026, 00:26
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
10.03.2026, 07:30 8
Футбол
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 1
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем