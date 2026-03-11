Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Куртуа побил рекорд ЛЧ по необычному для голкиперов показателю
Лига чемпионов
11 марта 2026, 23:44
Куртуа побил рекорд ЛЧ по необычному для голкиперов показателю

Голкипер «Реала» записал на свой счет третью результативную передачу

Куртуа побил рекорд ЛЧ по необычному для голкиперов показателю
Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал автором рекорда Лиги чемпионов. Бельгийский вратарь мадридского клуба стал автором третьей результативной передачи в карьере в турнире.

Произошло это событие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» принимает «Манчестер Сити».

На 20-й минуте поединка Куртуа отдал передачу на Федерико Вальверде, и уругваец открыл счет в матче с «Манчестер Сити».

Для Куртуа этот ассист стал третьим в карьере в матчах Лиги чемпионов. Ранее бельгиец отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе в матче с «Кайратом». Еще один ассист Тибо Куртуа сделал в период выступлений в составе лондонского «Челси».

Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Тибо Куртуа Федерико Вальверде
