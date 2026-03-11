Куртуа побил рекорд ЛЧ по необычному для голкиперов показателю

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал автором рекорда Лиги чемпионов. Бельгийский вратарь мадридского клуба стал автором третьей результативной передачи в карьере в турнире.

Произошло это событие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» принимает «Манчестер Сити».

На 20-й минуте поединка Куртуа отдал передачу на Федерико Вальверде, и уругваец открыл счет в матче с «Манчестер Сити».

Для Куртуа этот ассист стал третьим в карьере в матчах Лиги чемпионов. Ранее бельгиец отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе в матче с «Кайратом». Еще один ассист Тибо Куртуа сделал в период выступлений в составе лондонского «Челси».