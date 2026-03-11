Куртуа побил рекорд ЛЧ по необычному для голкиперов показателю
Голкипер «Реала» записал на свой счет третью результативную передачу
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал автором рекорда Лиги чемпионов. Бельгийский вратарь мадридского клуба стал автором третьей результативной передачи в карьере в турнире.
Произошло это событие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» принимает «Манчестер Сити».
На 20-й минуте поединка Куртуа отдал передачу на Федерико Вальверде, и уругваец открыл счет в матче с «Манчестер Сити».
Для Куртуа этот ассист стал третьим в карьере в матчах Лиги чемпионов. Ранее бельгиец отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе в матче с «Кайратом». Еще один ассист Тибо Куртуа сделал в период выступлений в составе лондонского «Челси».
Thibaut Courtois has provided more assists than any other goalkeeper in Champions League history (3).— Squawka (@Squawka) March 11, 2026
Two for Real Madrid and one for Chelsea. 🅰️🅰️🅰️ https://t.co/8X5RedlwaM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец стремится к трилогии с Тайсоном Фьюри
Талия Гибсон, Виктория Мбоко, Линда Носкова и Арина Соболенко выиграли свои матчи