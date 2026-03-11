ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе
Вальверде оформил дубль, ему ассистировал Куртуа
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид — Манчестер Сити хозяева быстро обеспечили себе комфортное преимущество.
Полузащитник мадридцев Федерико Вальверде оформил дубль. Уругваец открыл счет на 20-й минуте, ему ассистировал Куртуа. Уже через семь минут он оформил дубль.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с сильнейшим в паре Аталанта — Бавария.
Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и начнется в 00:00 по Киеву