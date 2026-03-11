Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе
Лига чемпионов
11 марта 2026, 22:36 | Обновлено 11 марта 2026, 22:38
321
0

ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе

Вальверде оформил дубль, ему ассистировал Куртуа

11 марта 2026, 22:36 | Обновлено 11 марта 2026, 22:38
321
0
ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе
Getty Images/Global Images Ukraine. Феде Вальверде

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид — Манчестер Сити хозяева быстро обеспечили себе комфортное преимущество.

Полузащитник мадридцев Федерико Вальверде оформил дубль. Уругваец открыл счет на 20-й минуте, ему ассистировал Куртуа. Уже через семь минут он оформил дубль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с сильнейшим в паре Аталанта — Бавария.

ВИДЕО. Реал забил два гола в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе

По теме:
ВИДЕО. Фантастика от Вальверде. Ман Сити горит 0:3 в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Гюсто поразил ворота Сафонова и сделал счет 1:1 в матче ПСЖ – Челси
ВИДЕО. Как ПСЖ забил в ворота Челси уже на 10-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити видео голов и обзор Тибо Куртуа Федерико Вальверде
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Настоящая мафия». Разгорелся скандал вокруг трансфера клуба УПЛ
Футбол | 11 марта 2026, 21:33 0
«Настоящая мафия». Разгорелся скандал вокруг трансфера клуба УПЛ
«Настоящая мафия». Разгорелся скандал вокруг трансфера клуба УПЛ

Переход Пабло Альвареса из Карпат в Актобе наделал шуму в Казахстане

Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11 марта 2026, 19:33 2
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и начнется в 00:00 по Киеву

ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11.03.2026, 11:41
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Польский клуб сделал предложение Шахтеру о трансфере 25-летнего футболиста
Футбол | 11.03.2026, 15:57
Польский клуб сделал предложение Шахтеру о трансфере 25-летнего футболиста
Польский клуб сделал предложение Шахтеру о трансфере 25-летнего футболиста
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Футбол | 11.03.2026, 08:51
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 41
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 7
Бокс
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем