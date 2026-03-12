Вышел на 62-й – и зажег: Назван лучший игрок матча ПСЖ – Челси

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия продемонстрировал феноменальную эффективность, отметившись тремя результативными действиями после выхода на замену в противостоянии с «Челси».

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов парижский клуб одержал уверенную домашнюю победу со счетом 5:2. Хвича появился на поле на 62-й минуте, заменив Дезире Дуэ, и полностью перевернул ход игры.

На 74-й минуте грузинский футболист ассистировал Витинье, а под занавес встречи оформил дубль, поразив ворота соперника на 86-й и 94-й минутах. По итогам матча вингер был официально признан лучшим игроком.

На данный момент в активе Кварацхелии в текущем сезоне Лиги чемпионов значится уже 6 забитых мячей и 4 голевые передачи.