  4. Вышел на 62-й – и зажег: Назван лучший игрок матча ПСЖ – Челси
Лига чемпионов
12 марта 2026, 02:28 | Обновлено 12 марта 2026, 02:31
Хвича превратил концовку матча в персональное шоу

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия продемонстрировал феноменальную эффективность, отметившись тремя результативными действиями после выхода на замену в противостоянии с «Челси».

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов парижский клуб одержал уверенную домашнюю победу со счетом 5:2. Хвича появился на поле на 62-й минуте, заменив Дезире Дуэ, и полностью перевернул ход игры.

На 74-й минуте грузинский футболист ассистировал Витинье, а под занавес встречи оформил дубль, поразив ворота соперника на 86-й и 94-й минутах. По итогам матча вингер был официально признан лучшим игроком.

На данный момент в активе Кварацхелии в текущем сезоне Лиги чемпионов значится уже 6 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Хвича Кварацхелия ПСЖ Челси ПСЖ - Челси Лига чемпионов Дезире Дуэ Витинья (ПСЖ)
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
