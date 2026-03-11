Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Франция
11 марта 2026, 21:39 |
2506
0

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

В игроке заинтересованы клубы АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия может покинуть французский «ПСЖ» после завершения сезона-2025/26.

По информации источника, последние выступления Кварацхелии раздражили его партнеров по команде – в команде напряженные отношения.

Игрок, который провел 47 матчей за сборную Грузии, присоединился к «ПСЖ» из «Наполи» в январе 2025 года за €70 млн, а контракт рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 он забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 21 матче.

За Кварацхелией следят клубы АПЛ – «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Его рыночная стоимость оценивается примерно в €90 млн.

По теме:
ВИДЕО. Гюсто поразил ворота Сафонова и сделал счет 1:1 в матче ПСЖ – Челси
ВИДЕО. Как ПСЖ забил в ворота Челси уже на 10-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ
ПСЖ – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Хвича Кварацхелия Арсенал Лондон Челси
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
