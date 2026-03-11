У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия может покинуть французский «ПСЖ» после завершения сезона-2025/26.

По информации источника, последние выступления Кварацхелии раздражили его партнеров по команде – в команде напряженные отношения.

Игрок, который провел 47 матчей за сборную Грузии, присоединился к «ПСЖ» из «Наполи» в январе 2025 года за €70 млн, а контракт рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 он забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 21 матче.

За Кварацхелией следят клубы АПЛ – «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Его рыночная стоимость оценивается примерно в €90 млн.