Винисиус превзошел исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Бразильский вингер сравнялся с легендой по количеству ассистов за Реал
Винисиус Жуниор вписал свое имя в историю мадридского «Реала», сравнявшись по количеству результативных передач в Лиге чемпионов с легендарным Криштиану Роналду.
Бразильский вингер отметился голевым пасом на Федерико Вальверде в поединке 1/8 финала против «Манчестер Сити» (3:0). Этот успех позволил Винисиусу достичь отметки в 31 ассист в рамках самого престижного европейского турнира.
Примечательно, что именно такое же количество голевых передач оформил Роналду за все время своих выступлений в футболке «королевского» клуба в ЛЧ. Теперь молодой бразилец делит с португальцем звание лучшего ассистента в истории «сливочных» в этом турнире.
