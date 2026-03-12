Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиус превзошел исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 марта 2026, 02:08 |
Винисиус превзошел исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Бразильский вингер сравнялся с легендой по количеству ассистов за Реал

12 марта 2026, 02:08 |
Винисиус превзошел исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Винисиус Жуниор вписал свое имя в историю мадридского «Реала», сравнявшись по количеству результативных передач в Лиге чемпионов с легендарным Криштиану Роналду.

Бразильский вингер отметился голевым пасом на Федерико Вальверде в поединке 1/8 финала против «Манчестер Сити» (3:0). Этот успех позволил Винисиусу достичь отметки в 31 ассист в рамках самого престижного европейского турнира.

Примечательно, что именно такое же количество голевых передач оформил Роналду за все время своих выступлений в футболке «королевского» клуба в ЛЧ. Теперь молодой бразилец делит с португальцем звание лучшего ассистента в истории «сливочных» в этом турнире.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Криштиану Роналду Лига чемпионов Федерико Вальверде
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
