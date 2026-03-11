Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала 19-летнего опорника из Африки
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 17:36
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала 19-летнего опорника из Африки

Виктор Адеойе продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала 19-летнего опорника из Африки
instagram.com/kwaraunited. Виктор Адеойе

Клуб украинской Премьер-лиги «Кудровка» оформил трансфер 19-летнего опорного полузащитника Виктора Адеойе.

Легионер уже внесен в заявку «Кудровки» на официальном сайте УПЛ и будет выступать за свою новую команду под 23-м игровым номером.

Официальный сайт «Кудровки» пока не сообщал о трансфере Адеойе, но по данным источников Sport.ua, нигерийский футболист перешел в украинский клуб на правах свободного агента, оформив контракт со сроком действия до конца сезона-2026/27.

Ранее Адеойе выступал на родине за клуб «Квара Юнайтед», в рядах которого провел 61 официальный матч и отличился 2 ассистами.

Кудровка трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
