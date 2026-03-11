ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала 19-летнего опорника из Африки
Виктор Адеойе продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге
Клуб украинской Премьер-лиги «Кудровка» оформил трансфер 19-летнего опорного полузащитника Виктора Адеойе.
Легионер уже внесен в заявку «Кудровки» на официальном сайте УПЛ и будет выступать за свою новую команду под 23-м игровым номером.
Официальный сайт «Кудровки» пока не сообщал о трансфере Адеойе, но по данным источников Sport.ua, нигерийский футболист перешел в украинский клуб на правах свободного агента, оформив контракт со сроком действия до конца сезона-2026/27.
Ранее Адеойе выступал на родине за клуб «Квара Юнайтед», в рядах которого провел 61 официальный матч и отличился 2 ассистами.
