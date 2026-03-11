Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд
Напомним, каким количеством голов француз отмечался каждый год в Лиге чемпионов
34-летний французский игрок Атлетико Антуан Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд.
В 2026 году француз открыл отсчет своим голам в турнире в первом матче 1/8 финала против Тоттенхэм Хотспур.
За эти 13 лет Гризманн отличился 44 забитыми мячами в ЛЧ.
Голы Антуана Гризманна в Лиге чемпионов (44), разбитых по годам
- 2014 – 2 (Атлетико)
- 2015 – 4 (Атлетико)
- 2016 – 6 (Атлетико)
- 2017 – 5 (Атлетико)
- 2018 – 4 (Атлетико)
- 2019 – 1 (Барселона)
- 2020 – 3 (Барселона)
- 2021 – 4 (Атлетико)
- 2022 – 1 (Атлетико)
- 2023 – 5 (Атлетико)
- 2024 – 5 (Атлетико)
- 2025 – 3 (Атлетико)
- 2026 – 1 (Атлетико)
В списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов Гризманн обошел Неймара (43) и занимает теперь 16 место вместе с Дидье Дрогба (также 44).
Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 107 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 56 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
- 49 – Мохамед Салах (Египет)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 48 – Андрей Шевченко (Украина)
- 48 – Гарри Кейн (Англия)
- 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 44 – Антуан Гризманн (Франция)
- 43 – Неймар (Бразилия)
- 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
Griezmann has scored every year in the Champions League since 2014 😳👏#UCL pic.twitter.com/Owy69jR19g— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026
