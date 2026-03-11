Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд
Лига чемпионов
11 марта 2026, 10:51 |
102
0

Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд

Напомним, каким количеством голов француз отмечался каждый год в Лиге чемпионов

11 марта 2026, 10:51 |
102
0
Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

34-летний французский игрок Атлетико Антуан Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд.

В 2026 году француз открыл отсчет своим голам в турнире в первом матче 1/8 финала против Тоттенхэм Хотспур.

За эти 13 лет Гризманн отличился 44 забитыми мячами в ЛЧ.

Голы Антуана Гризманна в Лиге чемпионов (44), разбитых по годам

  • 2014 – 2 (Атлетико)
  • 2015 – 4 (Атлетико)
  • 2016 – 6 (Атлетико)
  • 2017 – 5 (Атлетико)
  • 2018 – 4 (Атлетико)
  • 2019 – 1 (Барселона)
  • 2020 – 3 (Барселона)
  • 2021 – 4 (Атлетико)
  • 2022 – 1 (Атлетико)
  • 2023 – 5 (Атлетико)
  • 2024 – 5 (Атлетико)
  • 2025 – 3 (Атлетико)
  • 2026 – 1 (Атлетико)

В списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов Гризманн обошел Неймара (43) и занимает теперь 16 место вместе с Дидье Дрогба (также 44).

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 107 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 56 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
  • 49 – Мохамед Салах (Египет)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 48 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 48 – Гарри Кейн (Англия)
  • 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 44 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 43 – Неймар (Бразилия)
  • 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
По теме:
Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг
Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ
Реал сыграет с Манчестер Сити в плей-офф ЛЧ в шестой раз за 10 лет
Лига чемпионов статистика Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Барселона
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Футбол | 11 марта 2026, 05:02 3
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо

Президент никогда не рассматривал эту кандидатуру

Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Футбол | 10 марта 2026, 15:35 0
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято

Украинский тренер мог возглавить «Актобе»

Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 11:13
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10.03.2026, 23:35
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Футбол | 10.03.2026, 11:44
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
09.03.2026, 09:19 17
Футбол
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 37
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем