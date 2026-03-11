34-летний французский игрок Атлетико Антуан Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд.

В 2026 году француз открыл отсчет своим голам в турнире в первом матче 1/8 финала против Тоттенхэм Хотспур.

За эти 13 лет Гризманн отличился 44 забитыми мячами в ЛЧ.

Голы Антуана Гризманна в Лиге чемпионов (44), разбитых по годам

2014 – 2 (Атлетико)

2015 – 4 (Атлетико)

2016 – 6 (Атлетико)

2017 – 5 (Атлетико)

2018 – 4 (Атлетико)

2019 – 1 (Барселона)

2020 – 3 (Барселона)

2021 – 4 (Атлетико)

2022 – 1 (Атлетико)

2023 – 5 (Атлетико)

2024 – 5 (Атлетико)

2025 – 3 (Атлетико)

2026 – 1 (Атлетико)

В списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов Гризманн обошел Неймара (43) и занимает теперь 16 место вместе с Дидье Дрогба (также 44).

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

140 – Криштиану Роналду (Португалия)

129 – Лионель Месси (Аргентина)

107 – Роберт Левандовски (Польша)

90 – Карим Бензема (Франция)

71 – Рауль (Испания)

68 – Килиан Мбаппе (Франция)

57 – Томас Мюллер (Германия)

56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)

56 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

50 – Тьерри Анри (Франция)

49 – Мохамед Салах (Египет)

48 – Златан Ибрагимович (Швеция)

48 – Андрей Шевченко (Украина)

48 – Гарри Кейн (Англия)

46 – Филиппо Индзаги (Италия)

44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

44 – Антуан Гризманн (Франция )

) 43 – Неймар (Бразилия)

42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

41 – Серхио Агуэро (Аргентина)