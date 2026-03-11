Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Челси
Лига Чемпионов
ПСЖ
11.03.2026 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Челси

Парижане и лондонцы сойдутся 11 марта на Парк-де-Пренс в 22:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Челси
Коллаж Sport.ua

11 марта ПСЖ примет лондонский Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Встреча пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в столице Франции. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный поединок запланирован на 17 число в Лондоне на арене Стэмфорд Бридж (22:00).

Победитель противостояния в четвертьфинале главного еврокубка поборется либо с Галатасараем, либо с Ливерпулем.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ПСЖ Челси где смотреть Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
