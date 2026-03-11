Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Челси
Парижане и лондонцы сойдутся 11 марта на Парк-де-Пренс в 22:00 по Киеву
11 марта ПСЖ примет лондонский Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Встреча пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в столице Франции. Время начала игры – 22:00 по Киеву.
Ответный поединок запланирован на 17 число в Лондоне на арене Стэмфорд Бридж (22:00).
Победитель противостояния в четвертьфинале главного еврокубка поборется либо с Галатасараем, либо с Ливерпулем.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
