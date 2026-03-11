Мбоко выбила Анисимову из Индиан-Уэллс и в 1/4 финала сыграет с Соболенко
Виктория одолела Аманду в двух сетах в матче четвертого раунда тысячника в США
Десятая ракетка мира Виктория Мбоко из Канады вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
В четвертом раунде Мбоко в двух сетах переиграла шестую сеяную Аманду Анисимову (США, WTA 6) за 1 час и 13 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала
Виктория Мбоко (Канада) [10] – Аманда Анисимова (США) [6] – 6:4, 6:1
За матч Виктория не отдала ни одной своей подачи. Мбоко провела первое очное противостояние против Анисимовой.
Помимо Аманды, Виктория на Индиан-Уэллс также прошла Кимерли Биррелл и Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко.
Мбоко проведет шестой четвертьфинал на уровне Тура, в частности третий на тысячниках. Виктория впервые в карьере выступает на соревнованиях в Индиан-Уэллс.
С 2010 года Мбоко стала третьим тинейджером, которая в своем дебютном выступлении на турнире в Индиан-Уэллс дошла до четвертьфинала после Бианки Андрееску (2019) и Дарьи Касаткиной (2016).
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая ракетка мира с трудом одолел бразильца в матче 1/8 финала Мастерса
Матч завершился со счетом 6:1