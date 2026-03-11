ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Наставник английской команды прокомментировал поражение от Атлетико в ЛЧ (2:5)
Главный тренер английского Тоттенхэма Игор Тудор провел пресс-конференцию после поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
– Можете объяснить, что произошло с вратарями? Почему не выпустил Викарио, а затем заменили Кински?
– Произошли очень редкие вещи. За 15 лет тренерской работы я никогда так не делал. Это было необходимо, чтобы сохранить игрока и команду. Невероятная ситуация, нечего комментировать. До матча нужно было принимать решение, под давлением на Викарио, Атонин тоже очень хорош – для меня это было правильное решение. После произошедшего я объяснил ему: он высокий и хороший вратарь, но в таком большом матче произошли эти ошибки. Мы заплатили за начало игры: слишком много давления на нас, особенно в момент, когда мы уязвимы. Даже во втором тайме счет мог быть 4:2 после шанса Хариссона, но мы пропустили.
– Вы беспокоитесь о своем месте работы?
– Это не вопрос о моей работе. Важно помогать команде, об этом я думаю всегда.
– Кристиан Ромеро просил снять Кински или это было ваше решение?
– Мое решение. Конечно.
– Кажется ли вам, что эта работа становится невозможной, учитывая сложные результаты?
– Я так не считаю. Я осознаю наши проблемы и понимаю, что в каждой игре иногда происходят трудные для объяснения вещи. Я вижу, что игроки стараются делать все правильно. Мы хорошо начали, первые 2–3 минуты были в нашей игре. Но когда происходят такие моменты, как сейчас, приходится принимать реальность такой, какая она есть. Даже скользкие моменты объяснимы – поле одинаковое для обеих команд.
– Вы считаете, что заслуживаете продолжения работы после такого сложного старта в Тоттенхэме, с четырьмя поражениями?
– Без комментариев.
– Как Кински воспринял замену в раздевалке?
– Он извинился перед командой. Команда поддерживает его, я тоже. Он понял момент и почему его заменили. Это очень хороший вратарь, мы все вместе. В Лиге чемпионов такое случается.
– Что вы будете делать дальше? В воскресенье игра с Ливерпулем.
– Я буду делать все, что должен делать тренер. Будем стараться показать максимум.
