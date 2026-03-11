Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Лига чемпионов
11 марта 2026, 04:35
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»

Наставник английской команды прокомментировал поражение от Атлетико в ЛЧ (2:5)

ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер английского Тоттенхэма Игор Тудор провел пресс-конференцию после поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

– Можете объяснить, что произошло с вратарями? Почему не выпустил Викарио, а затем заменили Кински?

– Произошли очень редкие вещи. За 15 лет тренерской работы я никогда так не делал. Это было необходимо, чтобы сохранить игрока и команду. Невероятная ситуация, нечего комментировать. До матча нужно было принимать решение, под давлением на Викарио, Атонин тоже очень хорош – для меня это было правильное решение. После произошедшего я объяснил ему: он высокий и хороший вратарь, но в таком большом матче произошли эти ошибки. Мы заплатили за начало игры: слишком много давления на нас, особенно в момент, когда мы уязвимы. Даже во втором тайме счет мог быть 4:2 после шанса Хариссона, но мы пропустили.

– Вы беспокоитесь о своем месте работы?

– Это не вопрос о моей работе. Важно помогать команде, об этом я думаю всегда.

– Кристиан Ромеро просил снять Кински или это было ваше решение?

– Мое решение. Конечно.

– Кажется ли вам, что эта работа становится невозможной, учитывая сложные результаты?

– Я так не считаю. Я осознаю наши проблемы и понимаю, что в каждой игре иногда происходят трудные для объяснения вещи. Я вижу, что игроки стараются делать все правильно. Мы хорошо начали, первые 2–3 минуты были в нашей игре. Но когда происходят такие моменты, как сейчас, приходится принимать реальность такой, какая она есть. Даже скользкие моменты объяснимы – поле одинаковое для обеих команд.

– Вы считаете, что заслуживаете продолжения работы после такого сложного старта в Тоттенхэме, с четырьмя поражениями?

– Без комментариев.

– Как Кински воспринял замену в раздевалке?

– Он извинился перед командой. Команда поддерживает его, я тоже. Он понял момент и почему его заменили. Это очень хороший вратарь, мы все вместе. В Лиге чемпионов такое случается.

– Что вы будете делать дальше? В воскресенье игра с Ливерпулем.

– Я буду делать все, что должен делать тренер. Будем стараться показать максимум.

Видеозапись пресс-конференции Игоря Тудора

Видеообзор матча Атлетико – Тоттенхэм (5:2)

По теме:
ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Челси
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Игор Тудор пресс-конференция Атлетико Мадрид Тоттенхэм Лига чемпионов
