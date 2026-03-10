Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 16) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде японка сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. Встреча начнется в 20:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Осаки.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Викторией Мбоко, либо с Амандой Анисимовой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА