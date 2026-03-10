Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
10 марта бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 16) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертом раунде японка сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. Встреча начнется в 20:05 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Осаки.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Викторией Мбоко, либо с Амандой Анисимовой.
