Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 марта 2026, 20:10
Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

10 марта бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 16) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде японка сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. Встреча начнется в 20:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Осаки.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Викторией Мбоко, либо с Амандой Анисимовой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Наоми Осака Арина Соболенко смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Наомі, віримо в тебе!!!
Ответить
0
Sit Simurg
Дивимось !! )
Ответить
0
