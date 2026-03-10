Александр КОЗАК: «Я оказался в нужном месте в нужное время»

В матче 19-го тура УПЛ «Кудровка» на выезде сыграла вничью 1:1 со львовскими «Карпатами». Результат поединка прокомментировал полузащитник «Кудровки» Александр Козак, который и сравнял счет.

– Боевая ничья, могли как и проиграть, так и выиграть. Какие впечатления после игры?

– Слава Богу, во втором тайме мы привыкли к полю. Начали гораздо лучше работать с мячом и качество игры улучшилось. Нам нужно время на адаптацию к натуральному газону, ведь постоянно тренируемся на искусственном покрытии.

– Забитый гол похож на хоккейную комбинацию, и даже комментатор сказал, что ты не ногой, а клюшкой забивал. Когда-то в хоккей играли вместе с ребятами?

– Знаю лично этого комментатора, ему привет. Можно сказать, что я оказался в нужном месте в нужное время. Не просто так с Гусевым ездим на тренировку каждый день.

– Зимой ты сменил 9-й игровой номер на 10-й. Можно сказать, что магия десятки сработала?

– Да, я люблю этот номер. В прошлой команде играл именно под 10-м номером. Поэтому сразу забрал его себе, как только он освободился. Очень люблю под ним играть. Но, прежде всего, я очень рад, что сегодня мы почувствовали, что мы можем играть в футбол. Это очень круто, когда приходит уверенность, что вы можете играть на выезде против сильной команды с большим количеством болельщиков на трибунах в свою игру. Именно этого от нас хочет тренерский штаб: спокойно играть на мяче. Надеюсь, что дальше так и будем действовать в следующих матчах.