Алькарас, Синнер, Джокович. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
На Мастерсе в Калифорнии завершены все матчи третьего раунда
На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) завершились все матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.
Главные фавориты соревнований и по совместительству первые четыре сеяных – Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Александра Зверев – продолжают выступления на Мастерсе.
В четвертый круг также вышел прошлогодний победитель соревнований Джек Дрейпер. Британец в 1/8 финала встретится с вышеупомянутым Джоковичем.
Из представителей топ-10 Индиан-Уэллс покинули: Лоренцо Музетти (ATP 5), Тейлор Фритц (АТР 7), Бен Шелтон (ATP 8) и Александр Бублик (ATP 10).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13]
Ринки Хидзиката [Q] – Кэмерон Норри [27]
Новак Джокович [3] – Новак Джокович [14]
Даниил Медведев [11] – Алекс Микельсен
Нижняя часть сетки
Артур Фис [30] – Феликс Оже-Альяссим [9]
Фрэнсис Тиафо [21] – Александр Зверев [4]
Лернер Тьен [25] – Алехандро Давидович Фокина [18]
Жоау Фонсека – Янник Синнер [2]
Видеообзор пятого игрового дня (нижняя часть сетки)
Видеообзор шестого игрового дня (верхняя часть сетки)
