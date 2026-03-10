Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас, Синнер, Джокович. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
ATP
Алькарас, Синнер, Джокович. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс

На Мастерсе в Калифорнии завершены все матчи третьего раунда

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) завершились все матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.

Главные фавориты соревнований и по совместительству первые четыре сеяных – Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Александра Зверев – продолжают выступления на Мастерсе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В четвертый круг также вышел прошлогодний победитель соревнований Джек Дрейпер. Британец в 1/8 финала встретится с вышеупомянутым Джоковичем.

Из представителей топ-10 Индиан-Уэллс покинули: Лоренцо Музетти (ATP 5), Тейлор Фритц (АТР 7), Бен Шелтон (ATP 8) и Александр Бублик (ATP 10).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13]
Ринки Хидзиката [Q] – Кэмерон Норри [27]

Новак Джокович [3] – Новак Джокович [14]
Даниил Медведев [11] – Алекс Микельсен

Нижняя часть сетки

Артур Фис [30] – Феликс Оже-Альяссим [9]
Фрэнсис Тиафо [21] – Александр Зверев [4]

Лернер Тьен [25] – Алехандро Давидович Фокина [18]
Жоау Фонсека – Янник Синнер [2]

Видеообзор пятого игрового дня (нижняя часть сетки)

Видеообзор шестого игрового дня (верхняя часть сетки)

По теме:
Алькарас оформил камбек и вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Падение топов продолжается. Седьмой сеяный покинул Мастерс в Индиан-Уэллс
Бублик на Индиан-Уэллс: вспомнил Сачко, наматерился, вылетел от квалифайера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
