Алькарас оформил камбек и вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) пробился в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде испанец с камбеком переиграл Артура Риндеркнеша (Франция, ATP 28) за 2 часа и 27 минут.A

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Артур Риндеркнеш (Франция) [26] – 6:7 (6:8), 6:3, 6:2

Алькарас провел шестое очное противостояние против Риндеркнеша и одержал шестую победу.

Карлос на Индиан-Уэллс также успел пройти Григора Димитрова. Его следующим соперником будет 13-й сеяный Каспер Рууд.

С момента основания турнира в Индиан-Уэллс только Джимми Коннорс (23) одержал больше побед, чем Алькарас (22), в своих первых 25 матчах на этих кортах.

С 1990 года Алькарас (48,1%, 13–14) уступает только Синнеру (48,6%, 17–18) по проценту побед на Мастерсах после проигранного первого сета (минимум 20 завершенных поединков).

