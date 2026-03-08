Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
08 марта 2026, 03:40 | Обновлено 08 марта 2026, 04:19
Алькарас успешно стартовал на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс

Карлос обыграл Григора Димитрова в поединке 1/32 финала Мастерса

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас выиграл стартовый поединок на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

В мачте 1/32 финала Карлос одержал победу над болгарином Григором Димитровым (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 7 минут – 6:2, 6:3.

В активе Алькараса – шесть подач на вылет и 20 виннеров, в пасиве – 15 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 5:2 в пользу испанца.

Карлитос в 22 года и 308 дней одержал 85 побед в турнире категории Мастерс. В том же возрасте только Рафаэль Надаль (132) и Новак Джокович (91) показали лучшие результаты.

В третьем круге Мастерса в Индиан-Уэллс Алькарас сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (ATP 28).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров – 6:2, 6:3

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Григор Димитров

Статистика матча Карлос Алькарас – Григор Димитров

