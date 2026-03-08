Алькарас успешно стартовал на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс
Карлос обыграл Григора Димитрова в поединке 1/32 финала Мастерса
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас выиграл стартовый поединок на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
В мачте 1/32 финала Карлос одержал победу над болгарином Григором Димитровым (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 7 минут – 6:2, 6:3.
В активе Алькараса – шесть подач на вылет и 20 виннеров, в пасиве – 15 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч игроков – 5:2 в пользу испанца.
Карлитос в 22 года и 308 дней одержал 85 побед в турнире категории Мастерс. В том же возрасте только Рафаэль Надаль (132) и Новак Джокович (91) показали лучшие результаты.
В третьем круге Мастерса в Индиан-Уэллс Алькарас сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (ATP 28).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала
Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров – 6:2, 6:3
Видеообзор матча Карлос Алькарас – Григор Димитров
Статистика матча Карлос Алькарас – Григор Димитров
