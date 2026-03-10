Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Переговоры с «Карпатами» продолжаются
Журналист Виктор Вацко сообщил, что полузащитник Валентин Рубчинский заинтересовал «Карпаты», но клубы пока не могут договориться об условиях трансфера с Динамо Киев.
По словам Вацко, клубы сейчас обсуждают аренду игрока до конца 2026 года с возможностью дальнейшего выкупа, однако стороны значительно расходятся в финансовых требованиях.
Ситуация остается открытой, и окончательное решение о переходе Рубчинского пока не принято.
В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
