Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца

Переговоры с «Карпатами» продолжаются

Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Журналист Виктор Вацко сообщил, что полузащитник Валентин Рубчинский заинтересовал «Карпаты», но клубы пока не могут договориться об условиях трансфера с Динамо Киев.

По словам Вацко, клубы сейчас обсуждают аренду игрока до конца 2026 года с возможностью дальнейшего выкупа, однако стороны значительно расходятся в финансовых требованиях.

Ситуация остается открытой, и окончательное решение о переходе Рубчинского пока не принято.

В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

