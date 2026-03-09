Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Украинский хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский может сменить клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».

По информации источника, клуб MLS сделал предложение чемпиону Украины по трансферу 33-летнего футболиста. Президент «бело-синих» Игорь Суркис готов отпустить Буяльского.

В текущем сезоне на счету Виталия Буяльского 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и пятью ассистами.

