Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Виталий Буяльский может перебраться в MLS
Украинский хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский может сменить клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».
По информации источника, клуб MLS сделал предложение чемпиону Украины по трансферу 33-летнего футболиста. Президент «бело-синих» Игорь Суркис готов отпустить Буяльского.
В текущем сезоне на счету Виталия Буяльского 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и пятью ассистами.
