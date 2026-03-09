Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 15:36 | Обновлено 09 марта 2026, 16:08
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Украинский хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский может сменить клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».

По информации источника, клуб MLS сделал предложение чемпиону Украины по трансферу 33-летнего футболиста. Президент «бело-синих» Игорь Суркис готов отпустить Буяльского.

В текущем сезоне на счету Виталия Буяльского 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и пятью ассистами.

Ранее Игорь Костюк прокомментировал игру Матвея Пономаренко.

Виталий Буяльский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) Игорь Суркис
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Burevestnik
було б добре, якшо не брехня
+8
kadaad .
Флаг в руки!!!!
+1
Умник
Якщо реально я б йому запропонував опонувати футзал по прикладу Роберта Ярні.
Це було б круто.
0
ZloyDeda
Ну якщо від Пасічника, то це повне а не інформація Жодне його вкидання не виправдалося
0
_ Moore
Тепер зрозуміло, чому він не виходить в старті. Костюк, схоже на нього вже махнув рукою.
-1
