Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис разобрал скандальные эпизоды, которые произошли в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги с житомирским «Полесьям»:

Отмененный гол Эмерллаху:

«Арбитр имел основания остановить игру из-за падения Бражко после контакта с Бабенко. Однако, если он этого не сделал – гол «Полесья» должен быть засчитан»

Падение Чоботенко в штрафной Динамо:

«Единоборство Пономаренко с Чоботенко выглядело обычной борьбой за позицию во время «стандарта» с обоюдными шансами на успех», пенальти нет»

Падение Волошина в штрафной Полесья:

«Ситуация, где, по моему мнению, не может быть дискуссии. Чистый пенальти»

Игра рукой Коробова и пенальти в ворота Динамо:

«Очень сложный для трактовки момент на усмотрения арбитра. У меня не хватает квалификации, чтобы быть категоричным. Поэтому, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Интересно будет услышать комментарии представителей судейского комитета и экспертов»

Стык Биловара и Эмерллаху в центре поля:

«Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не позвал главного судью»

Фол на Пономаренко в штрафной Полесья:

«Не думаю, что можно бить людей коленом в голову. Как минимум желтая, а возможно, и красная карточка для игрока Полесья».

После 19 сыгранных туров «Динамо» набрало 35 баллов и разместилось на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против «Оболони» 13 марта.

«Полесье» занимает третье место, имея в своем активе 36 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня 14 марта на домашней арене встретятся с криворожским «Кривбассом».