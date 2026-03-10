Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Президент киевского клуба разобрал неоднозначные моменты, которые допустил Николай Балакин
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис разобрал скандальные эпизоды, которые произошли в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги с житомирским «Полесьям»:
Отмененный гол Эмерллаху:
- «Арбитр имел основания остановить игру из-за падения Бражко после контакта с Бабенко. Однако, если он этого не сделал – гол «Полесья» должен быть засчитан»
Падение Чоботенко в штрафной Динамо:
- «Единоборство Пономаренко с Чоботенко выглядело обычной борьбой за позицию во время «стандарта» с обоюдными шансами на успех», пенальти нет»
Падение Волошина в штрафной Полесья:
- «Ситуация, где, по моему мнению, не может быть дискуссии. Чистый пенальти»
Игра рукой Коробова и пенальти в ворота Динамо:
- «Очень сложный для трактовки момент на усмотрения арбитра. У меня не хватает квалификации, чтобы быть категоричным. Поэтому, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Интересно будет услышать комментарии представителей судейского комитета и экспертов»
Стык Биловара и Эмерллаху в центре поля:
- «Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не позвал главного судью»
Фол на Пономаренко в штрафной Полесья:
- «Не думаю, что можно бить людей коленом в голову. Как минимум желтая, а возможно, и красная карточка для игрока Полесья».
После 19 сыгранных туров «Динамо» набрало 35 баллов и разместилось на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против «Оболони» 13 марта.
«Полесье» занимает третье место, имея в своем активе 36 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня 14 марта на домашней арене встретятся с криворожским «Кривбассом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У президента клуба есть ряд требований
Виталий Буяльский может перебраться в MLS
И еще. Никто не виноват, что Шева такой трусливый и никчемный КАК ЧЕЛОВЕК. В присутствии хозяина АТБ сразу засцал, перепужался и быстренько принял ОДНУ сторону. Разберутся...На мой взгляд, Балакин действительно равно ошибался в обе стороны. Не вижу оснований для его наказания от слова совсем. Если вспомнить как он судил матч Динамо с ЛНЗ в первом круге, или как судил Романов финал с Шахтером - то здесь еще не так много ошибок со стороны Балакина.
сидять троє і шось розумне звиздять,
але там інтерв'ю з Суркісом НЕМАЄ.
А тім трьом шо звиздіти, шо насіння лускати...