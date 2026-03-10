Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 11:03 | Обновлено 10 марта 2026, 11:25
2026
8

Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо

Президент киевского клуба разобрал неоднозначные моменты, которые допустил Николай Балакин

10 марта 2026, 11:03 | Обновлено 10 марта 2026, 11:25
2026
8 Comments
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Украинская Премьер-лига. Полесье – Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис разобрал скандальные эпизоды, которые произошли в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги с житомирским «Полесьям»:

Отмененный гол Эмерллаху:

  • «Арбитр имел основания остановить игру из-за падения Бражко после контакта с Бабенко. Однако, если он этого не сделал – гол «Полесья» должен быть засчитан»

Падение Чоботенко в штрафной Динамо:

  • «Единоборство Пономаренко с Чоботенко выглядело обычной борьбой за позицию во время «стандарта» с обоюдными шансами на успех», пенальти нет»

Падение Волошина в штрафной Полесья:

  • «Ситуация, где, по моему мнению, не может быть дискуссии. Чистый пенальти»

Игра рукой Коробова и пенальти в ворота Динамо:

  • «Очень сложный для трактовки момент на усмотрения арбитра. У меня не хватает квалификации, чтобы быть категоричным. Поэтому, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Интересно будет услышать комментарии представителей судейского комитета и экспертов»

Стык Биловара и Эмерллаху в центре поля:

  • «Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не позвал главного судью»

Фол на Пономаренко в штрафной Полесья:

  • «Не думаю, что можно бить людей коленом в голову. Как минимум желтая, а возможно, и красная карточка для игрока Полесья».

После 19 сыгранных туров «Динамо» набрало 35 баллов и разместилось на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против «Оболони» 13 марта.

«Полесье» занимает третье место, имея в своем активе 36 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня 14 марта на домашней арене встретятся с криворожским «Кривбассом».

По теме:
Защитник Руха: «Для многих футболистов это первые матчи на уровне УПЛ»
Дебютант Металлиста 1925: «Матч с Шахтером покажет, как будет дальше»
Клуб УПЛ обратился с официальным заявлением в МИД европейской страны
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Игорь Суркис ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 67
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 10
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»
Футбол | 10.03.2026, 01:22
Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»
Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»
Война мешает. Тренер просит перенести матч квалификации к ЧМ-2026
Футбол | 10.03.2026, 08:33
Война мешает. Тренер просит перенести матч квалификации к ЧМ-2026
Война мешает. Тренер просит перенести матч квалификации к ЧМ-2026
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rrrrrrrr
Хм. Доволі об'єктивно...
Ответить
+4
Перець
Суркіса в рефері все професійно розклав
Ответить
+3
DK2025
Ржавой инфузории: читать умеешь? А считать в школе тоже не научили? Суркис просто показал, что судья равно ошибался или не ошибался в отношении обеих команд. Понятно, что ты (как и все ржавые) любой текст извращаешь и трактуешь так, как тебе (вам ВСЕМ) хочется. Так что, НЕ ВРИ, что Суркис признает поражение Динамо.
И еще. Никто не виноват, что Шева такой трусливый и никчемный КАК ЧЕЛОВЕК. В присутствии хозяина АТБ сразу засцал, перепужался и быстренько принял ОДНУ сторону. Разберутся...На мой взгляд, Балакин действительно равно ошибался в обе стороны. Не вижу оснований для его наказания от слова совсем. Если вспомнить как он судил матч Динамо с ЛНЗ в первом круге, или как судил Романов финал с Шахтером - то здесь еще не так много ошибок со стороны Балакина.
Ответить
+2
Муґунот Уух
Коли і де? Просто хотілося б послухати в оригіналі.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
дивився на оте "ТаТоТаке":
сидять троє і шось розумне звиздять,
але там інтерв'ю з Суркісом НЕМАЄ.
А тім трьом шо звиздіти, шо насіння лускати...
Ответить
0
didora
Ну якщо СПЕЦІАЛІСТ сказав, то так воно і повинно бути! У суддівський корпус його. Чого даром штани протирати???
Ответить
-4
Ukraine
Суркіс визнав що Полісся повинно було вигравати, якби не судді.
Ответить
-6
Популярные новости
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 81
Футбол
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем