Не Киз. Определена потенциальная соперница Костюк в 1/8 финала Индиан-Уэллс

Британская теннисистка Сонай Картал (WTA 54) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде британка в трех сетах переиграла 15-ю ракетку мира Мэдисон Киз из США, оформив камбек после проигранной первой партии. Встреча завершилась за 1 час и 58 минут.

За матч Киз сделала аж 39 невынужденных ошибок (16 у Картал). Также у Мэдисон 44 виннера, в то время как у Сонай – всего 18.

Картал в четвертом круге тысячника в Калифорнии может встретиться с Мартой Костюк (WTA 28), если украинка одолеет Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 3).

Сонай в третий раз в карьере сыграет в 1/8 финала соревнований WTA 1000, в частности во второй раз в Калифорнии – в 2025 году британка потерпела поражение на этой стадии от Арины Соболенко.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [15] – Сонай Картал (Великобритания) – 6:2, 2:6, 3:6

Видеообзор матча