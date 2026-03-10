Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 марта 2026, 05:28 | Обновлено 10 марта 2026, 05:33
0

Не Киз. Определена потенциальная соперница Костюк в 1/8 финала Индиан-Уэллс

Сонай Картал в статусе андердога одолела 15-ю ракетку мира и сыграет в 4-м раунде тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Сонай Картал

Британская теннисистка Сонай Картал (WTA 54) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде британка в трех сетах переиграла 15-ю ракетку мира Мэдисон Киз из США, оформив камбек после проигранной первой партии. Встреча завершилась за 1 час и 58 минут.

За матч Киз сделала аж 39 невынужденных ошибок (16 у Картал). Также у Мэдисон 44 виннера, в то время как у Сонай – всего 18.

Картал в четвертом круге тысячника в Калифорнии может встретиться с Мартой Костюк (WTA 28), если украинка одолеет Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 3).

Сонай в третий раз в карьере сыграет в 1/8 финала соревнований WTA 1000, в частности во второй раз в Калифорнии – в 2025 году британка потерпела поражение на этой стадии от Арины Соболенко.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [15] – Сонай Картал (Великобритания) – 6:2, 2:6, 3:6

Видеообзор матча

