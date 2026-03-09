Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/16 финала состоится 10 марта и начнется в 05:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 марта, в третьем круге престижного турнира Индиан Уэллс, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Елена Рыбакина (WTA 3).

Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка играла мало в текущем сезоне, она начала с успешного турнира в Брисбене, где прошла много топ-теннисисток, а проиграла только в финале лидеру мирового рейтинга – Арине Соболенко. На Открытом чемпионате Австралии Костюк проиграла в первом же круге француженке Жакемо, как потом выяснилось, у Марты была травма, из-за которой ей пришлось пропустить полтора месяца.

Свой путь на Индиан Уэллс теннисистка начала со второго круга, где уверенно разобралась с непростой американкой Тейлор Таусенд – 6:3, 6:2. Если Костюк в хороших кондициях, она на многое способна, в этом сезоне от украинки будем ждать прорыва. В следующем круге Марта может встретиться с победительницей пары Мэдисон Киз – Сонай Картал.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана уже взяла в этом году один титул, причем самый важный, выиграв Australian Open. На последнем турнире в Дубае Рыбакина уступила Ружич, снявшись счете 7:5, 4:6, 0:1. Судя по игре и результатам, спортсменка сейчас не показывает свой максимум.

Теннисистка провела свой первый матч на Индиан Уэллс против американки Хейли Баптист, встреча получилась неожиданно сложной – 7:6, 2:6, 6:2. Проблемы со здоровьем часто мешали спортсменке добиваться хороших результатов. Физическое состояние Рыбакиной сейчас не оптимальное.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой пять раз, пока счет 3:2 в пользу Рыбакиной. Последняя встреча состоялась в прошлом году, на турнире в Монреале, тогда при счете 1:6, 1:2 Костюк снялась с матча.

Прогноз

На бумаге Рыбакина фаворит, хотя Костюк из тех теннисисток, которая уже неоднократно обыгрывала соперниц из топ-10. Украинке важно показать свой лучший теннис, тогда у нее будут шансы на победу.

Ожидаю интересного и напряженного матча, считаю перспективной ставку на тотал больше 19,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
10.03.2026 -
05:00
Елена Рыбакина
Тотал геймов больше 19.5 1.55
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стюард #11
Так коли зустріч?
"Поєдинок 1/16 фіналу відбудеться 10 березня та розпочнеться о 05:00 за Києвом" 
"Початок зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом." 
