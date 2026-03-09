Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 5–5–5. Идеальная предыстория поединка между Реалом и Манчестер Сити в ЛЧ
Лига чемпионов
09 марта 2026, 18:26 |
98
0

5–5–5. Идеальная предыстория поединка между Реалом и Манчестер Сити в ЛЧ

Вспомним, как закончились предыдущие встречи мадридцев и «горожан» в самом престижном турнире Европы

09 марта 2026, 18:26 |
98
0
5–5–5. Идеальная предыстория поединка между Реалом и Манчестер Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В 16-й и 17-й раз Реал и Манчестер Сити сыграют между собой в Лиге чемпионов.

Произойдет это в поединках 1/8 финала сезона 2025/26.

Между собой команды в Лиге чемпионов играли уже 15 раз: 5 раз побеждал Реал, 5 раз – Манчестер Сити, еще 5 раз была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 26-25 в пользу «горожан».

Матчи между Реалом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов

  • 2012/13, групповой этап, Реал – Манчестер Сити – 3:2
  • 2012/13, групповой этап, Манчестер Сити – Реал – 1:1
  • 2016/17, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 0:0
  • 2016/17, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:0
  • 2019/20, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити – 1:2
  • 2019/20, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:1
  • 2021/22, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:3
  • 2021/22, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:1
  • 2022/23, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:1
  • 2022/23, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:0
  • 2023/24, четвертьфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:3
  • 2023/24, четвертьфинал, Манчестер Сити – Реал – 1:1 (3:4 – по пен.)
  • 2024/25, 1/16 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:3
  • 2024/25, 1/16 финала, Реал – Манчестер Сити – 3:1
  • 2025/26, этап лиги, Реал – Манчестер Сити – 1:2
  • 2025/26, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити
  • 2025/26, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал
По теме:
ФОТО. Мбаппе заметили с одной из самых красивых актрис Испании
5 игроков достигли 25+ результативных действий в топ-5 лигах в сезоне
Реал сообщил печальную новость перед суперматчем с Манчестер Сити
Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Манчестер Сити статистика Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 5
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09 марта 2026, 07:27 4
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку

Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена

Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Футбол | 09.03.2026, 12:51
Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:23
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09.03.2026, 05:02
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем