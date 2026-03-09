Лига чемпионов09 марта 2026, 18:26 |
5–5–5. Идеальная предыстория поединка между Реалом и Манчестер Сити в ЛЧ
Вспомним, как закончились предыдущие встречи мадридцев и «горожан» в самом престижном турнире Европы
В 16-й и 17-й раз Реал и Манчестер Сити сыграют между собой в Лиге чемпионов.
Произойдет это в поединках 1/8 финала сезона 2025/26.
Между собой команды в Лиге чемпионов играли уже 15 раз: 5 раз побеждал Реал, 5 раз – Манчестер Сити, еще 5 раз была зафиксирована ничья.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 26-25 в пользу «горожан».
Матчи между Реалом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов
- 2012/13, групповой этап, Реал – Манчестер Сити – 3:2
- 2012/13, групповой этап, Манчестер Сити – Реал – 1:1
- 2016/17, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 0:0
- 2016/17, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:0
- 2019/20, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити – 1:2
- 2019/20, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:1
- 2021/22, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:3
- 2021/22, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:1
- 2022/23, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:1
- 2022/23, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:0
- 2023/24, четвертьфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:3
- 2023/24, четвертьфинал, Манчестер Сити – Реал – 1:1 (3:4 – по пен.)
- 2024/25, 1/16 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:3
- 2024/25, 1/16 финала, Реал – Манчестер Сити – 3:1
- 2025/26, этап лиги, Реал – Манчестер Сити – 1:2
- 2025/26, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити
- 2025/26, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал
Real Madrid 🆚 Man City 🍿#UCL pic.twitter.com/YVvhAQjcuF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2026
