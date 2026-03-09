5–5–5. Идеальная предыстория поединка между Реалом и Манчестер Сити в ЛЧ

В 16-й и 17-й раз Реал и Манчестер Сити сыграют между собой в Лиге чемпионов.

Произойдет это в поединках 1/8 финала сезона 2025/26.

Между собой команды в Лиге чемпионов играли уже 15 раз: 5 раз побеждал Реал, 5 раз – Манчестер Сити, еще 5 раз была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 26-25 в пользу «горожан».

Матчи между Реалом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов