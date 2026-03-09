Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 марта 2026, 18:13 |
320
0

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

09 марта 2026, 18:13 |
320
0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде украинка сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Поединок начнется шестым запуском на корте №1 после игры Алькарас – Риндеркнеш. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Рыбакиной.

Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Мэдисон Киз, либо с Сонай Картал.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09 марта 2026, 09:44 0
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер – о том, как возглавил сборную

Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09 марта 2026, 12:37 61
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования из-за действий арбитров

Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Теннис | 09.03.2026, 14:47
Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Футбол | 09.03.2026, 12:51
Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08.03.2026, 20:27
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 44
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 13
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 6
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем