Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде украинка сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Поединок начнется шестым запуском на корте №1 после игры Алькарас – Риндеркнеш. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Рыбакиной.

Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Мэдисон Киз, либо с Сонай Картал.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА