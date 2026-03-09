Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
10 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В третьем раунде украинка сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Поединок начнется шестым запуском на корте №1 после игры Алькарас – Риндеркнеш. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.
Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Рыбакиной.
Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Мэдисон Киз, либо с Сонай Картал.
